Intel Core i9-13900K przetestowany. Już bije konkurencję na głowę

Pojawiły się kolejne testy procesora Intel Core i9-13900K z serii Raptor Lake. Wynika z nich, że Niebiescy szykują mocną jednostkę, która znacząco poprawi wydajność względem poprzednika.

Entuzjaści z pewnością czekają na premierę procesora Intel Core i9-13900K, w końcu ma to być najmocniejsza jednostka dla graczy z serii Raptor Lake (o ile nie zadebiutuje jeszcze model KS). Właśnie pojawiły się kolejne testy procesora i wygląda na to, że Intel rzeczywiście przygotował mocną konstrukcję.

Intel Core i9-13900K przetestowany

Najnowsze testy pochodzą od użytkownika chińskiego forum Chiphell, który kryje się pod pseudonimem Lordzzz. To on wystawił procesor Intel Core i9-13900K na sprzedaż, a na dowód tego opublikował zdjęcie bez wymazanych oznaczeń (na aukcji te nie są widoczne). Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że jest to wczesna jednostka inżynieryjna ES1.

Lordzzz przyznał, że procesor ma pewne mankamenty. Po pierwsze, nie osiąga zakładanych częstotliwości taktowania, dobijając do zaledwie 4,0 GHz. Po drugie, ma problem z kompatybilnością, ale tutaj nie znamy szczegółów. Oprócz tego Lordzzz ma też dostęp do nowszej jednostki ES3, która działa dużo lepiej i osiąga taktowanie 5,5 GHz, a do tego obsługuje pamięci DDR5-7200. Oba egzemplarze przetestował w programie CPU-Z.

Intel i9-13900K ES1 and ES3 Information



ES1

ES1 really can't perform properly.



ES3

CPUZ:ST 880+ MT 15000+

Single-core 5.5 Multi-core 5.3(big)



The picture is ES1https://t.co/zncsNQeOYn pic.twitter.com/C8SRKVKzuP — HXL (@9550pro) June 29, 2022

W teście jednowątkowym i9-13900K (ES1) osiągnął zaledwie 611 punktów. Z kolei model ES3 to już 880 punktów, dzięki czemu wyprzedza zarówno Ryzena 9 5950X (658p pkt), jak i Core i9-12900K (834 pkt). Jeszcze lepiej wygląda to w teście wielowątkowym, w którym Core i9-13900K zdobył 18000 punktów, dzięki czemu wyprzedza konkurencyjnego Ryzena (13014,9 pkt) oraz swojego poprzednika (11719 pkt). Tutaj jednostka ES1 może pochwalić się wynikiem 12366 pkt, więc i tak lepszym niż model Alder Lake.

A to wszystko na jednostce inżynieryjnej, która nie osiąga zakładanego taktowania 5,8 GHz, więc finalnie procesor powinien być jeszcze szybszy. Z drugiej strony to tylko jeden test, więc nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech