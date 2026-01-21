Nie przepłacaj za Apple Tag. Ten może być Twój za niecałe cztery dychy

Na przykład Silver Monkey TAG dedykowany pod iOS. Ten w promocji możecie kupić za jedyne 39,99 zł. I tak, ma on certyfikat Find My Apple. Nie ma więc mowy, aby nas zawiódł. Dodatkowo oferuje on odporność na kurz i pył w ramach normy IP67.

Silver Monkey TAG

A co z baterią? No cóż, do dyspozycji dostajemy płaskie ogniwo CR2032, które pozwoli na do 12 miesięcy pracy urządzenia. Co więcej, można sprawdzić jej stan naładowania w aplikacji Znajdź. W zestawie dołączono także dedykowane etui, które zamienia taga w brelok. A wszystko to za jedyne 39,99 zł.