Nie przepłacaj za Apple Tag. Ten może być Twój za niecałe cztery dychy
Apple AirTag to świetne rozwiązanie zarówno w przypadku bagażu, kluczy i portfela, jak i rzeczy, które często gubimy. Niestety, są one dość drogie, ale na szczęście mamy znacznie tańsze zamienniki.
Na przykład Silver Monkey TAG dedykowany pod iOS. Ten w promocji możecie kupić za jedyne 39,99 zł. I tak, ma on certyfikat Find My Apple. Nie ma więc mowy, aby nas zawiódł. Dodatkowo oferuje on odporność na kurz i pył w ramach normy IP67.
Silver Monkey TAG
A co z baterią? No cóż, do dyspozycji dostajemy płaskie ogniwo CR2032, które pozwoli na do 12 miesięcy pracy urządzenia. Co więcej, można sprawdzić jej stan naładowania w aplikacji Znajdź. W zestawie dołączono także dedykowane etui, które zamienia taga w brelok. A wszystko to za jedyne 39,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.