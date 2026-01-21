Sprzęt

Nie przepłacaj za Apple Tag. Ten może być Twój za niecałe cztery dychy

Apple AirTag to świetne rozwiązanie zarówno w przypadku bagażu, kluczy i portfela, jak i rzeczy, które często gubimy. Niestety, są one dość drogie, ale na szczęście mamy znacznie tańsze zamienniki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Nie przepłacaj za Apple Tag. Ten może być Twój za niecałe cztery dychy

Na przykład Silver Monkey TAG dedykowany pod iOS. Ten w promocji możecie kupić za jedyne 39,99 zł. I tak, ma on certyfikat Find My Apple. Nie ma więc mowy, aby nas zawiódł. Dodatkowo oferuje on odporność na kurz i pył w ramach normy IP67.

Dalsza część tekstu pod wideo
Silver Monkey TAG Tani i z brelokiem

Silver Monkey TAG 

A co z baterią? No cóż, do dyspozycji dostajemy płaskie ogniwo CR2032, które pozwoli na do 12 miesięcy pracy urządzenia. Co więcej, można sprawdzić jej stan naładowania w aplikacji Znajdź. W zestawie dołączono także dedykowane etui, które zamienia taga w brelok. A wszystko to za jedyne 39,99 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lokalizator 4SMARTS SkyTag Odblask Biały
Lokalizator 4SMARTS SkyTag Odblask Biały
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Biały
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Biały
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Lokalizator MILI LiTag Odblask Czarny
Lokalizator MILI LiTag Odblask Czarny
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement
Silver Monkey TAG Tani i z brelokiem

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Silver Monkey lokalizator Silver Monkey TAG
Zródła zdjęć: Silver Monkey