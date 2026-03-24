Cyberpunk w 18 tysiącach klatek. NASK uruchomił maszynę za 30 milionów
Rozwój sztucznej inteligencji wymaga potężnej mocy obliczeniowej. NASK uruchomił właśnie nowy sprzęt za kilkadziesiąt milionów złotych. To ważny krok dla polskiej nauki i technologii.
Miliony na nowoczesny sprzęt
Nowy klaster AI w instytucie NASK kosztował 30 milionów złotych. Projekt w całości sfinansowało Ministerstwo Cyfryzacji. Infrastruktura jest chłodzona cieczą i opiera się na 96 kartach Nvidia B200. Maszynę wyposażono w ponad 50 TB pamięci operacyjnej, a także ponad 1 PB szybkiej przestrzeni na dane NVMe w technologii weka.io.
Własny sprzęt decyduje o możliwości tworzenia i rozwoju bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji.
Trening modeli, analiza ogromnych zbiorów danych, testowanie nowych rozwiązań – to wszystko wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Inwestujemy nie tylko w Fabryki AI w Poznaniu i Krakowie, ale również zwiększamy moc obliczeniową w resorcie. Laboratorium AI NASK to inwestycja dla wdrożeń sztucznej inteligencji w administracji, a także łączenia badań z innowacjami. Rozwijamy polski ekosystem AI.
Cyberpunk w 18 tysiącach klatek na sekundę
Wydajność nowej maszyny ułatwia zrozumienie skali dzisiejszych procesów. Dyrektor NASK Radosław Nielek przedstawił tę kwestię w prosty sposób:
W przeliczeniu na gamingowe wyobrażenia ten klaster pozwoliłby mówić o Cyberpunku nie w 60 czy 120 a w 18 tysiącach klatek na sekundę.
Duża moc obliczeniowa ma dać zespołom badawczym pełną niezależność. Eksperci będą mogli pracować szybciej i realizować trudniejsze projekty, zamiast czekać na dostęp do zewnętrznych zasobów. Maszyna umożliwi jednoczesną pracę wielu inżynierów nad różnymi zadaniami.
Bezpieczeństwo polskiej sieci
Urządzenie otwiera drogę do prac nad analizą treści i biometrią, ułatwiając badanie zagrożeń oraz anomalii w ruchu sieciowym. Specjaliści mogą testować bezpieczeństwo modeli na wielkich paczkach danych. Sprzęt zachowuje bardzo wysoką precyzję podczas tak wymagających operacji.
Uruchomienie klastra powinno podnieść skalę prac badawczych w Polsce. Nowe narzędzie da naukowcom miejsce na liczne testy bez obciążeń technologicznych.
Są takie inwestycje, które cieszą podwójnie: najpierw dlatego, że imponują skalą, a potem dlatego, że bardzo szybko widać, ile dobrego można z nimi zrobić. Ten klaster jest właśnie jedną z nich.
To wspólna inwestycja, która pracuje dla przyszłości każdego z nas.