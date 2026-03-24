Sprzęt

Cyberpunk w 18 tysiącach klatek. NASK uruchomił maszynę za 30 milionów

Rozwój sztucznej inteligencji wymaga potężnej mocy obliczeniowej. NASK uruchomił właśnie nowy sprzęt za kilkadziesiąt milionów złotych. To ważny krok dla polskiej nauki i technologii.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:20
Miliony na nowoczesny sprzęt

Nowy klaster AI w instytucie NASK kosztował 30 milionów złotych. Projekt w całości sfinansowało Ministerstwo Cyfryzacji. Infrastruktura jest chłodzona cieczą i opiera się na 96 kartach Nvidia B200. Maszynę wyposażono w ponad 50 TB pamięci operacyjnej, a także ponad 1 PB szybkiej przestrzeni na dane NVMe w technologii weka.io.

Własny sprzęt decyduje o możliwości tworzenia i rozwoju bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji.

Trening modeli, analiza ogromnych zbiorów danych, testowanie nowych rozwiązań – to wszystko wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Inwestujemy nie tylko w Fabryki AI w Poznaniu i Krakowie, ale również zwiększamy moc obliczeniową w resorcie. Laboratorium AI NASK to inwestycja dla wdrożeń sztucznej inteligencji w administracji, a także łączenia badań z innowacjami. Rozwijamy polski ekosystem AI.

powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Cyberpunk w 18 tysiącach klatek na sekundę

Wydajność nowej maszyny ułatwia zrozumienie skali dzisiejszych procesów. Dyrektor NASK Radosław Nielek przedstawił tę kwestię w prosty sposób:

W przeliczeniu na gamingowe wyobrażenia ten klaster pozwoliłby mówić o Cyberpunku nie w 60 czy 120 a w 18 tysiącach klatek na sekundę.

Duża moc obliczeniowa ma dać zespołom badawczym pełną niezależność. Eksperci będą mogli pracować szybciej i realizować trudniejsze projekty, zamiast czekać na dostęp do zewnętrznych zasobów. Maszyna umożliwi jednoczesną pracę wielu inżynierów nad różnymi zadaniami.

Bezpieczeństwo polskiej sieci

Urządzenie otwiera drogę do prac nad analizą treści i biometrią, ułatwiając badanie zagrożeń oraz anomalii w ruchu sieciowym. Specjaliści mogą testować bezpieczeństwo modeli na wielkich paczkach danych. Sprzęt zachowuje bardzo wysoką precyzję podczas tak wymagających operacji.

Uruchomienie klastra powinno podnieść skalę prac badawczych w Polsce. Nowe narzędzie da naukowcom miejsce na liczne testy bez obciążeń technologicznych.

Są takie inwestycje, które cieszą podwójnie: najpierw dlatego, że imponują skalą, a potem dlatego, że bardzo szybko widać, ile dobrego można z nimi zrobić. Ten klaster jest właśnie jedną z nich.

powiedział Radosław Nielek, dyrektor NASK

To wspólna inwestycja, która pracuje dla przyszłości każdego z nas.

dodał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji
cyberbezpieczeństwo ministerstwo cyfryzacji nask sztuczna inteligencja uczenie maszynowe Superkomputer NVIDIA B200 badania naukowe polskie AI infrastruktura it
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, NASK
Źródła tekstu: NASK