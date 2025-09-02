Sprzęt

Na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać, chyba że w promocji

Większość ludzi ma banalne hasła. Co gorsza, często ma jedno banalne hasło do wszystkiego. I trudno się temu dziwić. Nie tak łatwo jest zapamiętać odpowiednio długi ciąg znaków, a co dopiero ich większą ilość do wielu witryn i serwisów. Oczywiście istnieją menadżery haseł, jednak co jakiś czas słyszymy o wycieku danych z nich. Rozwiązaniem może być klucz sprzętowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:12
0
Yubico Security Key C NFC

Mowa tu o urządzeniu, które przechowuje nasze hasła, dzięki czemu te mogą być niezwykle założone. Nie da się skopiować jego zawartości i tak naprawdę, aby zdobyć dostęp do zawartych na nim danych, cyberprzestępca musiałby nam fizycznie wykraść klucz. Co i tak nie przyniesie rezultatu, ponieważ musiałby znać PIN.

Yubico Security Key C NFC łączy się z urządzeniami za pomocą wtyku USB-C, lub bezprzewodowo przez NFC. Jest on zgodny z protokołami FIDO2/WebAuthn oraz U2F, a w ramach promocji może być Wasz za jedyne 119 złNie musisz pamiętać haseł, a jedynie pamiętać o tym gadżecie.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Yubico