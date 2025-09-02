Na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać, chyba że w promocji

Yubico Security Key C NFC

Mowa tu o urządzeniu, które przechowuje nasze hasła, dzięki czemu te mogą być niezwykle założone. Nie da się skopiować jego zawartości i tak naprawdę, aby zdobyć dostęp do zawartych na nim danych, cyberprzestępca musiałby nam fizycznie wykraść klucz. Co i tak nie przyniesie rezultatu, ponieważ musiałby znać PIN.

Yubico Security Key C NFC łączy się z urządzeniami za pomocą wtyku USB-C, lub bezprzewodowo przez NFC. Jest on zgodny z protokołami FIDO2/WebAuthn oraz U2F, a w ramach promocji może być Wasz za jedyne 119 zł. Nie musisz pamiętać haseł, a jedynie pamiętać o tym gadżecie.