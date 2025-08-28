Sprzęt

Na Allegro taniej, niż w sklepie, ale to nie koniec niespodzianek

Co powiecie na laptopa za 48,95 zł? A dokładniej za 48,95 zł miesięcznie przez 20 miesięcy?

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:11
0
Właśnie taka jest nowa promocja na Allegro. Wybrane produkty, w tym ten laptop można kupić w 20 ratach 0%. To daje nam sprzęt komputerowy za 979 zł. A żeby było śmiesznej, to kupując bez rat, zapłacimy więcej, bo 979,02 zł. Co jednak dostajemy za taką kwotę? Laptopa dla osób z małymi wymaganiami, który może się nadawać także w roli pierwszego laptopa do szkoły.

Acer Chromebook 315 Windows przy tym budżecie to strzał w stopę

Acer Chromebook 315

Jeśli chodzi o parametry, to te nie urywają nic poniżej linii pleców: ot 8 GB RAM, Intel N4500 i 128 GB pamięci na dane. To jednak jest Chromebook: takie parametry nie stanowią dla niego problemu jeśli chodzi o szybkie działanie systemu. Natomiast 15,6-calowa matryca Full HD, 1,6 kg wagi, mocna bateria, wygodna klawiatura i ładowanie z USB-C można już uznać za duże plusy tego budżetowego sprzętu. A wszystko to za jedyne 979,02 zł, lub w 20 ratach 0% na Allegro.

Acer Chromebook 315 Windows przy tym budżecie to strzał w stopę

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
acer laptopy Acer Chromebook 315 chromeos Chromebooki
Zródła zdjęć: Acer, Bangla press / Shutterstock