Bateria na tydzień i LTE za 250 zł. Ten telefon to hit dla oszczędnych

Marka myPhone wypuściła nowy model klasycznego telefonu – 3510 LTE. To urządzenie dla wszystkich, którzy tęsknią za czasami, gdy telefon służył głównie do dzwonienia, a ładowarkę widywało się raz w tygodniu. Ale jest tu też ważny, nowoczesny dodatek.

Po co LTE w prostym telefonie?

To kluczowe pytanie i największa zaleta tego modelu. Obecność LTE i technologii VoLTE nie jest tu po to, by oglądać filmy w 4K. Chodzi o jakość i przyszłość połączeń głosowych. Głos w słuchawce jest czysty i wyraźny, jakby rozmówca stał obok.

Co ważniejsze, to zabezpieczenie na przyszłość. Polscy operatorzy powoli wygaszają stare sieci 3G. Posiadanie telefonu z VoLTE gwarantuje, że urządzenie będzie bezproblemowo działać jeszcze przez wiele lat.

Nowy myPhone ma baterię o pojemności 1800 mAh. W tak prostym urządzeniu ma to wystarczać nawet na tydzień pracy bez ładowania. Całość zamknięto w smukłej, aluminiowej obudowie, która wygląda elegancko i jest przyjemna w dotyku. Na tle plastikowej konkurencji to duży plus.

Co jeszcze potrafi i za ile?

Telefon ma duży, jak na klasyka, ekran 3,5 cala, który ułatwia obsługę. Do dyspozycji są też duże, fizyczne klawisze, co docenią zwłaszcza seniorzy.

Na pokładzie znalazł się również prosty aparat 2 Mpix. Do zrobienia zdjęcia notatki czy kontaktu w zupełności wystarczy. Do tego mamy Dual SIM, czyli możliwość korzystania z dwóch numerów jednocześnie, oraz osobne gniazdo na kartę pamięci microSD do 64 GB.

A ile to wszystko kosztuje? Tylko 249 zł. W tej kwocie trudno o lepiej wyposażony i bardziej elegancki klasyczny telefon, który jest gotowy na postępujące zmiany w sieciach komórkowych.