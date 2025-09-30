Sprzęt

Bateria na tydzień i LTE za 250 zł. Ten telefon to hit dla oszczędnych

Na polskim rynku zadebiutował nowy telefon, który idzie pod prąd. Zamiast setek funkcji oferuje prostotę i spokój. A wytrzymałość jego baterii to marzenie każdego użytkownika smartfonu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:19
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bateria na tydzień i LTE za 250 zł. Ten telefon to hit dla oszczędnych

Marka myPhone wypuściła nowy model klasycznego telefonu – 3510 LTE. To urządzenie dla wszystkich, którzy tęsknią za czasami, gdy telefon służył głównie do dzwonienia, a ładowarkę widywało się raz w tygodniu. Ale jest tu też ważny, nowoczesny dodatek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Po co LTE w prostym telefonie?

To kluczowe pytanie i największa zaleta tego modelu. Obecność LTE i technologii VoLTE nie jest tu po to, by oglądać filmy w 4K. Chodzi o jakość i przyszłość połączeń głosowych. Głos w słuchawce jest czysty i wyraźny, jakby rozmówca stał obok.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MYPHONE Tango LTE Czarno-srebrny
Telefon MYPHONE Tango LTE Czarno-srebrny
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Telefon MYPHONE Hammer Boost 2 LTE Czarno-pomarańczowy
Telefon MYPHONE Hammer Boost 2 LTE Czarno-pomarańczowy
-10.99 zł
349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Telefon MYPHONE Hammer Bow LTE Czarny
Telefon MYPHONE Hammer Bow LTE Czarny
0 zł
295 zł - najniższa cena
Kup teraz 295 zł
Advertisement

Co ważniejsze, to zabezpieczenie na przyszłość. Polscy operatorzy powoli wygaszają stare sieci 3G. Posiadanie telefonu z VoLTE gwarantuje, że urządzenie będzie bezproblemowo działać jeszcze przez wiele lat.

Nowy myPhone ma baterię o pojemności 1800 mAh. W tak prostym urządzeniu ma to wystarczać nawet na tydzień pracy bez ładowania. Całość zamknięto w smukłej, aluminiowej obudowie, która wygląda elegancko i jest przyjemna w dotyku. Na tle plastikowej konkurencji to duży plus.

Co jeszcze potrafi i za ile?

Telefon ma duży, jak na klasyka, ekran 3,5 cala, który ułatwia obsługę. Do dyspozycji są też duże, fizyczne klawisze, co docenią zwłaszcza seniorzy.

Na pokładzie znalazł się również prosty aparat 2 Mpix. Do zrobienia zdjęcia notatki czy kontaktu w zupełności wystarczy. Do tego mamy Dual SIM, czyli możliwość korzystania z dwóch numerów jednocześnie, oraz osobne gniazdo na kartę pamięci microSD do 64 GB.

A ile to wszystko kosztuje? Tylko 249 zł. W tej kwocie trudno o lepiej wyposażony i bardziej elegancki klasyczny telefon, który jest gotowy na postępujące zmiany w sieciach komórkowych.

myPhone 3510 LTE
0 opinii
myPhone 3510 LTE

myPhone 3510 LTE
0 opinii
Ekran 3.50" IPS LCD
Pamięć RAM 48 MB
Procesor -
Aparat 2 Mpix
Bateria 1800mAh
Pamięć wbudowana 128 MB
Zobacz więcej
Image
telepolis
mPTech myPhone telefon dla seniora nowy telefon myPhone myPhone 3510 LTE myPhone 3510 LTE cena myPhone 3510 LTE specyfikacja
Zródła zdjęć: mPTech
Źródła tekstu: mPTech