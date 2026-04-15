Motorola odda Ci tysiąc złotych. Ruszyła nowa promocja w Play

Klienci sieci Play mogą skorzystać z nowej oferty na flagowy smartfon Motoroli. Przy zakupie tego modelu producent zwraca część kosztów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:08
Flagowa Motorola w pigułce

Motorola Signature to urządzenie z najwyższej półki, z obudową w kolorach zdefiniowanych w palecie PANTONE. Smartfon napędza układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB RAM-u. Użytkownicy otrzymują również 512 GB przestrzeni na dane. Producent gwarantuje 7 lat wsparcia w postaci aktualizacji oprogramowania.

Ekran to panel Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości SuperHD. Maksymalna jasność matrycy sięga 6200 nitów, co oznacza bardzo dobrą czytelność w każdych warunkach. Obudowa urządzenia spełnia wymogi standardów szczelności IP68 oraz IP69. Konstrukcja spełnia również wymogi wojskowej normy MIL-STD-810H.

Fotograficzny arsenał Motoroli to cztery aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Trzy znajdują się z tyłu (główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy), a jeden z przodu.

Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5200 mAh. Można go ładować przewodowo z mocą 90 W w technologii TurboPower lub bezprzewodowo z mocą do 50 W.

Zobacz: Motorola Signature: szybki twardziel w garniturze (test)

Kup Motorolę w Play i odzyskaj tysiaka

Motorola i Play uruchomiły wspólną akcję promocyjną, która dotyczy zakupu modelu Motorola Signature. Klienci mogą odzyskać 1000 zł w formie zwrotu gotówki na konto. Oferta wystartowała 15 kwietnia i potrwa do 8 maja 2026 roku. Promocja jest dostępna wyłącznie w sieci Play.

Aby otrzymać pieniądze, należy kupić telefon u fioletowego operatora. Następnym krokiem jest rejestracja transakcji. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej cashback.motopromocja.pl. Operator ustalił cenę urządzenia bez abonamentu na 4299 zł. Przy wyborze taryfy L i rat 0% koszt spada do 3299 zł. Dokładne warunki oraz ograniczenia oferty opisano w regulaminie promocji.

Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Motorola