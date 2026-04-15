Motorola odda Ci tysiąc złotych. Ruszyła nowa promocja w Play

Flagowa Motorola w pigułce

Motorola Signature to urządzenie z najwyższej półki, z obudową w kolorach zdefiniowanych w palecie PANTONE. Smartfon napędza układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB RAM-u. Użytkownicy otrzymują również 512 GB przestrzeni na dane. Producent gwarantuje 7 lat wsparcia w postaci aktualizacji oprogramowania.

Ekran to panel Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości SuperHD. Maksymalna jasność matrycy sięga 6200 nitów, co oznacza bardzo dobrą czytelność w każdych warunkach. Obudowa urządzenia spełnia wymogi standardów szczelności IP68 oraz IP69. Konstrukcja spełnia również wymogi wojskowej normy MIL-STD-810H.

Fotograficzny arsenał Motoroli to cztery aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Trzy znajdują się z tyłu (główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy), a jeden z przodu.

Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5200 mAh. Można go ładować przewodowo z mocą 90 W w technologii TurboPower lub bezprzewodowo z mocą do 50 W.

Kup Motorolę w Play i odzyskaj tysiaka

Motorola i Play uruchomiły wspólną akcję promocyjną, która dotyczy zakupu modelu Motorola Signature. Klienci mogą odzyskać 1000 zł w formie zwrotu gotówki na konto. Oferta wystartowała 15 kwietnia i potrwa do 8 maja 2026 roku. Promocja jest dostępna wyłącznie w sieci Play.