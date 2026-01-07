Motorola moto watch: nowy smart zegarek z funkcjami firmy Polar

Seria zegarków moto watch doczekała się kolejnego wcielenia. Od wcześniejszych modeli o podobnej nazwie nowy wyróżnia się funkcjami dostarczonymi przez firmę Polar. Polar sam też robi sportowe smartwatche, ale tym razem połączył siły z Motorolą. Jak przekonuje producent, moto watch sprawdzi się zarówno w amatorskim sporcie, jak i na nadgarstkach osób, które zdrowy tryb życia traktują niezwykle poważnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Moto watch z technologią Polar udostępnia rozwiązania do monitorowania stanu zdrowia, dzięki którym użytkownicy mają otrzymywać w czasie rzeczywistym dokładne, szczegółowe informacje na temat kondycji fizycznej. Oprócz rejestrowania danych treningów, snu i stresu, zegarek monitoruje również tętno i poziom tlenu we krwi oraz umożliwia ustawianie spersonalizowanych celów i przypomnień.

Motorola moto watch ma okrągłą, 47-milimetrową kopertę wykonaną z piaskowanego aluminium. Wyświetlacz OLED o średnicy 1,43 cala otoczony jest koronką ze stali nierdzewnej. Szkło Corning Gorilla Glass 3 pomaga chronić zegarek przed zarysowaniami. Całość zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68 i niestety zaledwie 1 ATM (statyczne 10 m), czyli raczej nie sprawdzi się podczas pływania.

Użytkownicy będą mogli wybierać spośród różnych pasków moto watch (22 mm) – można je będzie dokupić osobno, w tym bransoletę ze stali nierdzewnej, opaskę silikonową w kolorach PANTONE czy elegancki pasek soft-luxe.

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3 + BLE i Wi-Fi, a za pozycjonowanie dwuzakresowy GPS L1/L5. Dzięki obecności głośnika i mikrofonu moto watch umożliwia wykonywanie połączeń bezpośrednio z nadgarstka. Zegarek oferuje także rozbudowaną personalizację powiadomień, a dzięki integracji z funkcją Catch me up w moto ai, moto watch wyświetli podsumowanie najważniejszych informacji – tryb ten działa na wybranych modelach smartfonów Motorola.

Moto watch ma baterię, która zapewnia do 13 dni działania przy normalnym użytkowaniu lub do 7 dni w trybie ciągle włączonego ekranu. Szybkie ładowanie dostarczy energię na cały dzień pracy zegarka już po 5 minutach ładowania.