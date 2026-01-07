Motorola razr fold ujawniona. Producent ukrył ważne fakty

Motorola razr fold od klasycznych modeli z rodziny razr różni się technologią składania – zamiast formatu smartfonu z klapką mamy do czynienia z konstrukcją składaną jak książka. Producent ujawnił, że Razr fold został wyposażony w zewnętrzny ekran o przekątnej 6,56 cala, porównywalnej z wyświetlaczami średniej wielkości smartfonów, natomiast po rozłożeniu oferuje wewnętrzny wyświetlacz 2K LTPO o przekątnej 8,09 cala, zbliżonej do formatu tabletu.

Model razr fold charakteryzuje się smukłym profilem i łączy elastyczną konstrukcję z interfejsem wspieranym przez funkcje moto ai. Obsługę ekranu ułatwia też nowy rysik moto pen ultra.

Smartfon został wyposażony w system w sumie pięciu aparatów. Potrójny aparat tylny łączy trzy matryce 50 Mpix. Obejmuje jednostkę główną, ultraszerokokątną z trybem makro oraz peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Aparat selfie umieszczony w zewnętrznym ekranie wyposażono w matrycę 32 Mpix, natomiast w prawym górnym rogu wewnętrznego wyświetlacza znajduje się aparat 20 Mpix przeznaczony do wideorozmów i konferencji. Główny aparat wykorzystuje matrycę Sony LYTIA i wspiera nagrywanie w Dolby Vision oraz zaawansowaną stabilizację wideo.

Motorola razr fold pojawi się w dwóch wersjach kolorystycznych z paletą PANTONE: Blackened Blue oraz Lily White.