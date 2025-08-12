Sprzęt

Większość z nas nie potrzebuje lepszego smartfona 5G, a ten jest śmiesznie tani

Zasięg 5G nie jest już tylko ciekawostką, a czymś, z czego wiele osób korzysta już na co dzień. Na szczęście jego wsparcie można znaleźć w coraz to tańszych smartfonach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:07
0
Telepolis.pl
Dobrym przykładem jest tu Motorola Moto G55, która ma do zaoferowania o wiele więcej, niż tylko wsparcie dla sieci najnowszej generacji. A możecie ją kupić dziś za jedyne 599 zł. Tym samym w sklepie Sferis zastąpiła ona już nieobecną Motorolę Moto G34 5G na pozycji taniego smartfona z 5G.

Motorola Moto G55 5G Tani, a dobrze wyposażony i z 5G

Motorola Moto G55 5G

Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu, co ma ona do zaoferowania, zaczynając od ekranu. Tu mamy do czynienia z 6,49-calową matrycą Full HD+, która pracuje z częstotliwością 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast ośmiordzeniowy układ Mediatek Dimensity 7025, którego wspiera 8 GB RAM. Skoro już jesteśmy przy pamięci, to warto zwrócić uwagę na rozsądne 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą slotu kart pamięci.

Przyzwoicie wypada także kwestia baterii. Ta ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie do 30 W. Pozytywnie zaskakuje także aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, ponieważ znajdziemy w nim optyczną stabilizację obrazu. Mamy tu także wsparcie dla NFC. Całość uzupełnia ochrona przed wodą, chociaż producent nie podaje, w ramach jakiej normy ona funkcjonuje. A wszystko to za jedyne 599 zł.

Motorola Moto G55 5G Tani, a dobrze wyposażony i z 5G

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
Motorola smartfony Motorola Moto G55 5G
Zródła zdjęć: Motorola