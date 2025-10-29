Motorola cieńsza niż ołówek. Edge 70 oficjalnie w Europie

Wygląda na to, że poznaliśmy jeden z najciekawszych telefonów tego roku. Motorola, bez hucznych zapowiedzi, umieściła na swoich stronach internetowych model Edge 70. To globalna wersja znanego z Chin, ultracienkiego modelu X70 Air.

Największe wrażenie robi jego obudowa. Telefon ma zaledwie 6 mm grubości i waży tylko 159 gramów. To aż o 20 gramów mniej niż poprzednik. Ramka powstała z lotniczego aluminium, a przód chroni szkło Gorilla Glass 7i.

Moc i wydajność

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Wspiera go aż 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X. Użytkownicy dostaną też najnowszego Androida 16 z nakładką Motoroli. Na pliki przeznaczono 512 GB miejsca.

Wyświetlacz to panel pOLED o przekątnej 6,67 cala. Ma wysoką rozdzielczość 1220 x 2712 pikseli i odświeżanie 120 Hz. Ekran może się pochwalić certyfikatem Pantone, co ma gwarantować świetne odwzorowanie kolorów.

Aparaty i bateria

Zestaw fotograficzny nowej Motoroli to trzy aparaty fotograficzne o rozdzielczości 50 Mpix każdy: główny i ultraszerokokątny z tyłu oraz do selfie z przodu. Dwa pierwsze mają autofocus, a główny również optyczną stabilizację obrazu.

Cienka obudowa wymusiła pewne kompromisy. Bateria ma pojemność 4800 mAh. Mimo to producent obiecuje świetne czasy pracy. Jeśli natomiast chodzi o ładowanie, do dyspozycji mamy przewodowe o mocy do 68 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Dostępność i cena

Telefon pojawił się na polskiej stronie Motoroli, ale jeszcze bez ceny. Na niemieckiej stronie widoczny jest wariant 12/512 GB, który został wyceniony na 799,99 euro (3392 zł). Do wyboru są trzy kolory obudowy z palety Pantone: Gadget Grey, Lily Pad i Bronze Green.