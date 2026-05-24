Te monitory to hit. Sprzedaż wzrosła o 78 procent
W pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż konkretnych monitorów wzrosła aż o 78 proc. rok do roku. Zgadniesz, a jakie modele chodzi?
Firma TrendForce opublikowała raport na temat sprzedaży monitorów w pierwszym kwartale 2026 roku. Okazuje się, że coraz większą popularnością cieszą się modele z matrycami OLED.
Sprzedaż monitorów OLED
W pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż monitorów OLED wzrosła o 78 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Pomimo tego nie był to najlepszy okres. Jeszcze lepszą sprzedaż tego typu modele osiągnęły w czwartym kwartale 2025 roku, co akurat nie powinno dziwić. Święta zawsze są najbardziej żyznym czasem dla producentów elektroniki.
W sumie TrendForce przewiduje, że w całym 2026 roku sprzedaż monitorów OLED będzie wyższą o około 51 proc. w porównaniu z 2025.
Co napędza tak dobrą sprzedaż? Przede wszystkim niższe ceny i lepsza dostępność. Analitycy uważają, że ogromną rolę odegrały modele z panelami QD-OLED, które mają wyższą jasność i lepsze kolory niż standardowe matryce WOLED. Szczególnie dużą popularnością cieszą się urządzenia z odświeżaniem na poziomie 240 Hz.
Jeśli chodzi o producentów, to liderem rynku jest ASUS z udziałami w wysokości aż 24 proc. Na dalszych miejscach znajdują się: Samsung (16,4 proc.), MSI (12,2 proc.), AOC/Philips (12,1 proc.) oraz LG (9,1 proc.). Pozostali producenci osiągają wspólnie 26,2 proc.