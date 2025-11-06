Fractal jest pewny swego. Ten zasilacz ma aż 10 lat gwarancji

Szwedzki producent sprzętu komputerowego z wyższej półki rozszerza swoje portfolio. Tym razem do oferty firmy Fractal dołączają w pełni modularne zasilacze ATX 3.1 z serii Ion 3 Gold, dostępne w wersjach o mocy 750, 850 i 1000 W. Są one zgodne ze standardem PCIe 5.1, a więc oferują od razu przewody 12V-2x6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000.

Tryb półpasywny zapewnia całkowitą cisze pod niskim obciążeniem

Dostajemy tutaj pojedynczą linię +12V, LLC, przerwonice DC-DC, aktywne PFC oraz wyłącznie japońskie kondensatory. Dopełniają to zabezpieczenia jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92%, potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Wnętrze chłodzone jest przez cichy, 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Na obudowie zasilacza znalazł się fizyczny przycisk, który pozwala włączyć tryb półpasywny. Wtedy "śmigło" pozostaje wyłączone do pewnego stopnia obciążenia, zapewniając idealną kulturę pracy.

Zdecydowano się na wyjątkowo elastyczne wiązki taśmowe. Liczba przewodów jest z grubsza identyczna dla wszystkich - 1x ATX (24-pin), 2x EPS (4+4-pin), 3x PCIe (6+2-pin), 2x Molex. Jedyne różnice występują w liczbie wtyczek SATA - 6x dla 750 i 850 W oraz 10x dla 1000 W.

Seria Fractal Ion 3 Gold oficjalnie debiutuje dzisiaj, ale pełna dostępność nastąpi dopiero w najbliższych tygodniach. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna, a producent udziela nam aż 10 lat gwarancji. Sugerowane ceny prezentują się następująco: