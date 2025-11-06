Fractal jest pewny swego. Ten zasilacz ma aż 10 lat gwarancji
Każdy entuzjasta nowych technologii zdaje sobie sprawę, jak ważnym elementem komputera jest zasilacz. Dobrze kupiony posłuży często w kilku generacjach PC, a właśnie taka propozycja debiutuje dzisiaj na rynku.
Szwedzki producent sprzętu komputerowego z wyższej półki rozszerza swoje portfolio. Tym razem do oferty firmy Fractal dołączają w pełni modularne zasilacze ATX 3.1 z serii Ion 3 Gold, dostępne w wersjach o mocy 750, 850 i 1000 W. Są one zgodne ze standardem PCIe 5.1, a więc oferują od razu przewody 12V-2x6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000.
Tryb półpasywny zapewnia całkowitą cisze pod niskim obciążeniem
Dostajemy tutaj pojedynczą linię +12V, LLC, przerwonice DC-DC, aktywne PFC oraz wyłącznie japońskie kondensatory. Dopełniają to zabezpieczenia jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92%, potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.
Wnętrze chłodzone jest przez cichy, 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Na obudowie zasilacza znalazł się fizyczny przycisk, który pozwala włączyć tryb półpasywny. Wtedy "śmigło" pozostaje wyłączone do pewnego stopnia obciążenia, zapewniając idealną kulturę pracy.
Zdecydowano się na wyjątkowo elastyczne wiązki taśmowe. Liczba przewodów jest z grubsza identyczna dla wszystkich - 1x ATX (24-pin), 2x EPS (4+4-pin), 3x PCIe (6+2-pin), 2x Molex. Jedyne różnice występują w liczbie wtyczek SATA - 6x dla 750 i 850 W oraz 10x dla 1000 W.
Seria Fractal Ion 3 Gold oficjalnie debiutuje dzisiaj, ale pełna dostępność nastąpi dopiero w najbliższych tygodniach. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna, a producent udziela nam aż 10 lat gwarancji. Sugerowane ceny prezentują się następująco:
- Fractal Ion 3 Gold 750 W - 120 euro, czyli około 509 złotych
- Fractal Ion 3 Gold 850 W - 130 euro, czyli około 559 złotych
- Fractal Ion 3 Gold 1000 W - 160 euro, czyli około 689 złotych