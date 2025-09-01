Sprzęt

Minimalistyczny telefon dla fanów muzyki? HMD 150 kupisz za 149 zł

Nie każdy potrzebuje smartfona, a niektórzy, chociaż go mają, lubią od czasu do czasu wrzucić go na dno szuflady i sięgnąć po coś prostszego.

Tu na ciekawą opcję wychodzi HMD 150. Nie jest to kolejna próba grania na nostalgii poprzez odwołanie się do kultowego modelu Nokii, a zupełnie nowe urządzenie o wyjątkowo nowatorskim podejściu. I żeby było jasne: to prosty klawiszowiec z obsługą sieci 2G. Nawet jeśli na jego pokładzie znajdziemy prostą przeglądarkę to i tak niewiele stron na niej ruszy. 

HMD 150 Prosty, wodoodporny telefon z mocnym głośnikiem

HMD 150

To jednak nie oznacza, że nie ma nic do zaoferowania. Z tyłu urządzenia znajduje się gigantyczny jak na smartfona głośnik, który zastąpi niewielki głośniczek Bluetooth. Oczywiście większy też tu podepniemy, ponieważ smartfon wspiera tę technologię. Dodatkowo znajdziemy w nim port Jack 3.5 mm, oraz slot kart microSD. Wrzucenie na niego biblioteki muzycznej lub audiobooków i wyjazd pod namiot brzmi więc jak dobry plan.

Zwłaszcza że telefon ten oferuje wodoodporność zgodnie z normą IP54. Kąpieli z nim lepiej nie brać, ale deszcz wytrzyma bez problemu. Co równie ważne: naładujemy go z portu USB-C. A wszystko to za 149 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

