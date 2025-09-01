Minimalistyczny telefon dla fanów muzyki? HMD 150 kupisz za 149 zł

Tu na ciekawą opcję wychodzi HMD 150. Nie jest to kolejna próba grania na nostalgii poprzez odwołanie się do kultowego modelu Nokii, a zupełnie nowe urządzenie o wyjątkowo nowatorskim podejściu. I żeby było jasne: to prosty klawiszowiec z obsługą sieci 2G. Nawet jeśli na jego pokładzie znajdziemy prostą przeglądarkę to i tak niewiele stron na niej ruszy.

HMD 150

To jednak nie oznacza, że nie ma nic do zaoferowania. Z tyłu urządzenia znajduje się gigantyczny jak na smartfona głośnik, który zastąpi niewielki głośniczek Bluetooth. Oczywiście większy też tu podepniemy, ponieważ smartfon wspiera tę technologię. Dodatkowo znajdziemy w nim port Jack 3.5 mm, oraz slot kart microSD. Wrzucenie na niego biblioteki muzycznej lub audiobooków i wyjazd pod namiot brzmi więc jak dobry plan.

Zwłaszcza że telefon ten oferuje wodoodporność zgodnie z normą IP54. Kąpieli z nim lepiej nie brać, ale deszcz wytrzyma bez problemu. Co równie ważne: naładujemy go z portu USB-C. A wszystko to za 149 zł.