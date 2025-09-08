Miniaturowa stacja zasilania w świetnej cenie. Idealna na wyjazdy

Jednak niepotrzebnie. Te urządzenia mogą być naprawdę niewielkie i lekkie, przypominając przy tym bardziej zaawansowany powerbank, niż swoich większych kuzynów. Ot, idealne urządzenie pod namiot, czy na ryby. Taką stacją jest Anker Solix C300X DC, który może być Wasz za 690,99 zł. Oczywiście pod jednym warunkiem: takim, że macie wykupione Allegro Smart!.

Anker Solix C300X DC

Ta stacja zasilania oferuje 288 Wh pojemności, oraz do 300 W mocy wyjściowej. Czy to dużo? No cóż, laptopa naładujemy nią kilkukrotnie, co jest dobrym wynikiem. Pewnym problemem może okazać się dla niektórych brak wyjść AC. Jednak istnieje wariant, który został i w nie wyposażony. Po prostu nie jest on objęty promocją.

Na pokładzie mamy 4 porty USB-C, z czego dwa oferują po 140 W, jeden 100 W i ostatni, czwarty 15 W. Znajdziemy tu także dwa 15-watowe porty USB-A. Ostatnim wyjściem jest gniazdo zapalniczki samochodowej. Dzięki niemu możemy zasilić między innymi lodówkę turystyczną podczas wyjazdu na wakacje.

Anker Solix C300X DC oferuje także port do ładowania go za pomocą paneli fotowoltaicznych, co może sprawić, że da nam energię o wiele dłużej. Wbudowana lampka sprawi natomiast, że nie będziemy musieli obawiać się o światło podczas obozowania. Natomiast 2,8 kg wagi sprawiają, że przenoszenie go nie jest aż tak dużym wyzwaniem. A wszystko to za 690,99 zł.