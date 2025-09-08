Sprzęt

Miniaturowa stacja zasilania w świetnej cenie. Idealna na wyjazdy

Stacje zasilania kojarzą nam się głównie z wielkimi pudłami wsadzonymi do kampera, szopy, lub jako zasilanie awaryjne na blackout.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Miniaturowa stacja zasilania w świetnej cenie. Idealna na wyjazdy

Jednak niepotrzebnie. Te urządzenia mogą być naprawdę niewielkie i lekkie, przypominając przy tym bardziej zaawansowany powerbank, niż swoich większych kuzynów. Ot, idealne urządzenie pod namiot, czy na ryby. Taką stacją jest Anker Solix C300X DC, który może być Wasz za 690,99 zł. Oczywiście pod jednym warunkiem: takim, że macie wykupione Allegro Smart!.

Dalsza część tekstu pod wideo
Anker Solix C300X DC Coś pomiędzy stacją zasilania, a powerbankiem

Anker Solix C300X DC

Ta stacja zasilania oferuje 288 Wh pojemności, oraz do 300 W mocy wyjściowej. Czy to dużo? No cóż, laptopa naładujemy nią kilkukrotnie, co jest dobrym wynikiem. Pewnym problemem może okazać się dla niektórych brak wyjść AC. Jednak istnieje wariant, który został i w nie wyposażony. Po prostu nie jest on objęty promocją. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Stacja zasilania ANKER Solix C300X DC
Stacja zasilania ANKER Solix C300X DC
0 zł
849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 849.99 zł
Stacja zasilania ANKER Solix F2600 2560 Wh 2300W
Stacja zasilania ANKER Solix F2600 2560 Wh 2300W
0 zł
7799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799.99 zł
Stacja zasilania ANKER Solix C800X
Stacja zasilania ANKER Solix C800X
-330.99 zł
2699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2369 zł
Advertisement

Na pokładzie mamy 4 porty USB-C, z czego dwa oferują po 140 W, jeden 100 W i ostatni, czwarty 15 W. Znajdziemy tu także dwa 15-watowe porty USB-A. Ostatnim wyjściem jest gniazdo zapalniczki samochodowej. Dzięki niemu możemy zasilić między innymi lodówkę turystyczną podczas wyjazdu na wakacje.

Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców pękają w szwach. Co dalej?

Anker Solix C300X DC oferuje także port do ładowania go za pomocą paneli fotowoltaicznych, co może sprawić, że da nam energię o wiele dłużej. Wbudowana lampka sprawi natomiast, że nie będziemy musieli obawiać się o światło podczas obozowania. Natomiast 2,8 kg wagi sprawiają, że przenoszenie go nie jest aż tak dużym wyzwaniem. A wszystko to za 690,99 zł.

Anker Solix C300X DC Coś pomiędzy stacją zasilania, a powerbankiem

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
anker Stacja zasilania Anker Solix C300X DC
Zródła zdjęć: Anker