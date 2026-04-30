Microsoft udostępnia kod źródłowy swojego systemu operacyjnego

Zacznijmy od tego, że QDOS nie jest dziełem Microsoftu. System ten został stworzony przez Tima Patersona z Seattle Computer Products (SCP) w 1980 roku. Powstał on z powodu... braku cierpliwości jego twórcy. Otóż w tym okresie trwały prace nad CP/M, który miał być systemem pod układy x86. Problem w tym, że te były bardzo powolne. Z tego też powodu Paterson w zaledwie 4 miesiące stworzył QDOS, którego akronim oznacza Quick and Dirty Operating System. Miał to być jedynie przejściowy system, który miał ustąpić miejsca CP/M, kiedy ten tylko wyjdzie na świat.

Microsoft nie umie robić systemów

Firma Billa Gatesa wykupiła na niego licencję za 25 tysięcy dolarów, a następnie całkowite prawa do niego w 1981 za 50 tysięcy dolarów, czyli po uwzględnieniu inflacji jakieś 178 tysięcy dzisiejszych dolarów. Bądźmy szczerzy: nie jest to dużo jak na początek najważniejszego systemu operacyjnego na świecie. Jednak jak już wyżej wspomniałem, miał to być system typowo przejściowy i wkrótce porzucony. Chociaż w międzyczasie doczekał się on licznych poprawek i zmiany nazwy z QDOS na 86-DOS, czyli 86-Disck Operating System.

Po co Microsoftowi był 86-DOS? To proste: firma podpisała z IBM umowę na dostarczenie systemu operacyjnego. Problem w tym, że Microsoft nie potrafił żadnego stworzyć, a czas naglił. Tym samym 86-DOS trafił na IBM PC pod nazwą PC-DOS. Jednocześnie Microsoft zachował prawa dla systemu, który dalej rozwijał już pod nazwą MS-DOS. TO jednak zupełnie inna historia.

86-DOS z uwolnionym kodem źródłowym

Ważne jest natomiast to, że Microsoft udostępnił właśnie kod źródłowy 86-DOS na GitHubie z okazji jego 45 rocznicy powstania. Oczywiście, korzystanie z niego w dzisiejszych czasach nie ma sensu, nawet w przypadku fanów retro, którzy mają do dyspozycji znacznie nowsze i bardziej zaawansowane edycje MS-DOS, czy PC-DOS.

Opieranie na nim nowego systemu operacyjnego z zacięciem do retro też mija się z celem, ponieważ od lat mamy wciąż rozwijany FreeDOS, który jest otwartoźródłowym projektem kompatybilnym z oprogramowaniem MS-DOS.

Kod źródłowy 86-DOS jest więc tylko i aż swoistą kapsułą czasu. Sposobem, aby zainteresowani historią programiści mogli się wgłębić w to, jak wyglądał kod źródłowy systemu, od którego zaczęła się cała potęga Microsoftu i z którego wywodzą się pierwsze systemy domowe i biurowe Microsoftu aż do Windowsa ME włącznie. Dopiero od Windowsa 2000 firma przeszła na swoje autorskie jądro, czyli NT.