Microsoft udostępnia kod źródłowy swojego systemu operacyjnego
Nie chodzi tu jednak o Windows, ani nawet o MS-DOS. Mówimy tu o protoplaście tego ostatniego, czyli 86-DOS, który jest znany także jako QDOS. Co więc skłoniło Microsoft do podzieleniem się owocem swojej pracy?
Zacznijmy od tego, że QDOS nie jest dziełem Microsoftu. System ten został stworzony przez Tima Patersona z Seattle Computer Products (SCP) w 1980 roku. Powstał on z powodu... braku cierpliwości jego twórcy. Otóż w tym okresie trwały prace nad CP/M, który miał być systemem pod układy x86. Problem w tym, że te były bardzo powolne. Z tego też powodu Paterson w zaledwie 4 miesiące stworzył QDOS, którego akronim oznacza Quick and Dirty Operating System. Miał to być jedynie przejściowy system, który miał ustąpić miejsca CP/M, kiedy ten tylko wyjdzie na świat.
Microsoft nie umie robić systemów
Firma Billa Gatesa wykupiła na niego licencję za 25 tysięcy dolarów, a następnie całkowite prawa do niego w 1981 za 50 tysięcy dolarów, czyli po uwzględnieniu inflacji jakieś 178 tysięcy dzisiejszych dolarów. Bądźmy szczerzy: nie jest to dużo jak na początek najważniejszego systemu operacyjnego na świecie. Jednak jak już wyżej wspomniałem, miał to być system typowo przejściowy i wkrótce porzucony. Chociaż w międzyczasie doczekał się on licznych poprawek i zmiany nazwy z QDOS na 86-DOS, czyli 86-Disck Operating System.
Po co Microsoftowi był 86-DOS? To proste: firma podpisała z IBM umowę na dostarczenie systemu operacyjnego. Problem w tym, że Microsoft nie potrafił żadnego stworzyć, a czas naglił. Tym samym 86-DOS trafił na IBM PC pod nazwą PC-DOS. Jednocześnie Microsoft zachował prawa dla systemu, który dalej rozwijał już pod nazwą MS-DOS. TO jednak zupełnie inna historia.
86-DOS z uwolnionym kodem źródłowym
Ważne jest natomiast to, że Microsoft udostępnił właśnie kod źródłowy 86-DOS na GitHubie z okazji jego 45 rocznicy powstania. Oczywiście, korzystanie z niego w dzisiejszych czasach nie ma sensu, nawet w przypadku fanów retro, którzy mają do dyspozycji znacznie nowsze i bardziej zaawansowane edycje MS-DOS, czy PC-DOS.
Opieranie na nim nowego systemu operacyjnego z zacięciem do retro też mija się z celem, ponieważ od lat mamy wciąż rozwijany FreeDOS, który jest otwartoźródłowym projektem kompatybilnym z oprogramowaniem MS-DOS.
Kod źródłowy 86-DOS jest więc tylko i aż swoistą kapsułą czasu. Sposobem, aby zainteresowani historią programiści mogli się wgłębić w to, jak wyglądał kod źródłowy systemu, od którego zaczęła się cała potęga Microsoftu i z którego wywodzą się pierwsze systemy domowe i biurowe Microsoftu aż do Windowsa ME włącznie. Dopiero od Windowsa 2000 firma przeszła na swoje autorskie jądro, czyli NT.
Oczywiście mówimy tu o systemach typowo biurowo/domowych. W przypadku systemów dla serwerów jądro NT zaczęło grać główne skrzypce jeszcze w 1993 roku. To jednak znowu jest materiał na zupełnie inną historię.