Masz ten telewizor? Koniecznie skorzystaj z tej nowości

Darmowa nowość dla telewizorów LG

Firma LG właśnie wprowadza LG Gallery+ dla swoich telewizorów. Ta nowa, funkcja daje dostęp do dynamicznych tapet, które mogą wyświetlać TV marki LG — na przykład wtedy, gdy nie oglądamy filmów, telewizji ani gramy w gry. Przypomina to działanie konkurencyjnej usługi Samsung Art Store. LG Gallery+ oferuje 4000 obrazów i grafik, dzięki którym możemy używać telewizora jako elementu dekoracji naszego salonu — nawet jeśli aktywnie nie korzystamy z TV. Zakres tematyczny grafik sięga od obrazów Van Gogha po grafiki z gier Assassin's Creed.

LG Gallery+ to nie tylko możliwość korzystania z udostępnionych przez firmę grafik. Można do nich dodać również muzykę czy inne warstwy dźwięku. Oprócz tego użytkownicy telewizorów LG mogą skorzystać z integracji z usługą Zdjęcia Google i wygenerować grafiki za pomocą sztucznej inteligencji. Wbudowany czujnik światła zewnętrznego będzie dostosowywał poziom jasności i nasycenie kolorów w zależności od warunków otoczenia.

LG Gallery+ (fot. LG)

Wkrótce także rozszerzona wersja płatna

W tym momencie wystartowała darmowa wersja usługi LG Gallery+, która oferuje skromniejszy wybór grafik. Wkrótce natomiast usługa będzie dostępna również w formie subskrypcji — i to właśnie tam znajdziemy aż 4000 grafik. Koreański gigant ma wprowadzać nowe grafiki co miesiąc.

Obecnie LG Gallery+ otrzymały modele telewizorów LG z 2025 r., ale funkcja trafi również do serii z 2022, 2023 i 2024 roku — wtedy, gdy otrzymają uaktualnienie do webOS 25. Ma to nastąpić pomiędzy ostatnim kwartałem 2025 r. a pierwszym kw. 2026 r.