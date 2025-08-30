Masz ten telewizor? Koniecznie skorzystaj z tej nowości
LG wprowadza nowość do swoich telewizorów. Ta nowa funkcja przyda się nawet jeśli nie oglądamy telewizji.
Darmowa nowość dla telewizorów LG
Firma LG właśnie wprowadza LG Gallery+ dla swoich telewizorów. Ta nowa, funkcja daje dostęp do dynamicznych tapet, które mogą wyświetlać TV marki LG — na przykład wtedy, gdy nie oglądamy filmów, telewizji ani gramy w gry. Przypomina to działanie konkurencyjnej usługi Samsung Art Store. LG Gallery+ oferuje 4000 obrazów i grafik, dzięki którym możemy używać telewizora jako elementu dekoracji naszego salonu — nawet jeśli aktywnie nie korzystamy z TV. Zakres tematyczny grafik sięga od obrazów Van Gogha po grafiki z gier Assassin's Creed.
LG Gallery+ to nie tylko możliwość korzystania z udostępnionych przez firmę grafik. Można do nich dodać również muzykę czy inne warstwy dźwięku. Oprócz tego użytkownicy telewizorów LG mogą skorzystać z integracji z usługą Zdjęcia Google i wygenerować grafiki za pomocą sztucznej inteligencji. Wbudowany czujnik światła zewnętrznego będzie dostosowywał poziom jasności i nasycenie kolorów w zależności od warunków otoczenia.
Wkrótce także rozszerzona wersja płatna
W tym momencie wystartowała darmowa wersja usługi LG Gallery+, która oferuje skromniejszy wybór grafik. Wkrótce natomiast usługa będzie dostępna również w formie subskrypcji — i to właśnie tam znajdziemy aż 4000 grafik. Koreański gigant ma wprowadzać nowe grafiki co miesiąc.
Obecnie LG Gallery+ otrzymały modele telewizorów LG z 2025 r., ale funkcja trafi również do serii z 2022, 2023 i 2024 roku — wtedy, gdy otrzymają uaktualnienie do webOS 25. Ma to nastąpić pomiędzy ostatnim kwartałem 2025 r. a pierwszym kw. 2026 r.
LG konkuruje na tym polu z Samsung Art Store, który istnieje od wielu lat i wyróżnia się tym, że zapewnia specjalny efekt matowej faktury na wyświetlanych obrazach.