Sprzęt

Masz PS5? Koniecznie sprawdź tę nową funkcję

Sony udostępniło świeżą aktualizację systemu PS5 (oraz PS5 Pro) wraz z firmware do kontrolera DualSense. Najważniejsza zmiana właśnie dotyczy funkcjonalności pada, który zyskał bardzo użyteczną funkcjonalność.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz PS5? Koniecznie sprawdź tę nową funkcję

Kontroler z PS5 teraz o wiele wygodniejszy w użyciu

Sony niedawno wprowadziło uaktualnienie o oznaczeniu 25.06-12.00.00.43, które między innymi ulepsza funkcjonalność kontrolera DualSense.

Dalsza część tekstu pod wideo

DualSense może teraz być sparowany jednocześnie z maksymalnie 4 urządzeniami, a przełączanie między nimi jest szybkie i nie wymaga ponownego parowania. W praktyce po jednorazowym sparowaniu, kontroler DualSense zapamiętuje połączenie z PS5, PC, telefonem czy też przystawkami TV (jak Google TV, Apple TV itp.), a my możemy wygodnie żonglować sprzętami do grania bez konieczności ponownego parowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim
Konsola SONY PlayStation 5 Slim
-250.99 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2249 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim + Kontroler SONY DualSense Biały + Stacja ładująca SONY DualSense
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim + Kontroler SONY DualSense Biały + Stacja ładująca SONY DualSense
0 zł
2518.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2518.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Kontroler SONY DualSense Biały + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5P Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Biały
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Kontroler SONY DualSense Biały + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5P Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Biały
0 zł
3012.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3012.99 zł
Advertisement

Jak skorzystać z nowej funkcji? Najpierw musimy zaktualizować konsolę. Dokonamy tego wchodząc wUstawienia → System → Oprogramowanie systemu → Aktualizacja oprogramowania i ustawienia → Aktualizuj.

Gdy już tego dokonamy, jeśli chcemy sparować DualSense z nowym urządzeniem, musimy włączyć tryb parowania kontrolera. Dokonamy tego przez przytrzymanie jednocześnie przycisk PS oraz jeden z następujących przycisków: „krzyżyk”, „kółko”, „kwadrat”, „trójkat” przez ok. 8 sekund, aż pasek świetlny zacznie szybko migać. Na urządzeniu docelowym, trzeba włączyć Bluetooth i połączyć się w ten sposób z „DualSense” lub „Wireless Controller” z listy dostępnych urządzeń.

Jeśli dla przykładu sparowaliśmy DualSense ze smartfonem używając przycisku „krzyżyk”, to kontroler będzie później mógł się połączyć ze smartfonem reagując właśnie na przytrzymanie przycisku PS wraz z krzyżykiem. W ten sposób każdy z głównych przycisków na padzie może odpowiadać za skrót do przełączenia się na osobne urządzenie.

Funkcja ta jest bardzo przydatna dla osób posiadających wiele sprzętów do grania, w tym konsole, PC czy telewizory lub przystawki telewizyjne z aplikacjami do grania w chmurze.

Image
telepolis
PlayStation 5 PS5 PS5 Pro kontroler dualsense
Zródła zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.