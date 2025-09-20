Masz PS5? Koniecznie sprawdź tę nową funkcję

Kontroler z PS5 teraz o wiele wygodniejszy w użyciu

Sony niedawno wprowadziło uaktualnienie o oznaczeniu 25.06-12.00.00.43, które między innymi ulepsza funkcjonalność kontrolera DualSense.

Dalsza część tekstu pod wideo

DualSense może teraz być sparowany jednocześnie z maksymalnie 4 urządzeniami, a przełączanie między nimi jest szybkie i nie wymaga ponownego parowania. W praktyce po jednorazowym sparowaniu, kontroler DualSense zapamiętuje połączenie z PS5, PC, telefonem czy też przystawkami TV (jak Google TV, Apple TV itp.), a my możemy wygodnie żonglować sprzętami do grania bez konieczności ponownego parowania.

Jak skorzystać z nowej funkcji? Najpierw musimy zaktualizować konsolę. Dokonamy tego wchodząc wUstawienia → System → Oprogramowanie systemu → Aktualizacja oprogramowania i ustawienia → Aktualizuj.

Gdy już tego dokonamy, jeśli chcemy sparować DualSense z nowym urządzeniem, musimy włączyć tryb parowania kontrolera. Dokonamy tego przez przytrzymanie jednocześnie przycisk PS oraz jeden z następujących przycisków: „krzyżyk”, „kółko”, „kwadrat”, „trójkat” przez ok. 8 sekund, aż pasek świetlny zacznie szybko migać. Na urządzeniu docelowym, trzeba włączyć Bluetooth i połączyć się w ten sposób z „DualSense” lub „Wireless Controller” z listy dostępnych urządzeń.

Jeśli dla przykładu sparowaliśmy DualSense ze smartfonem używając przycisku „krzyżyk”, to kontroler będzie później mógł się połączyć ze smartfonem reagując właśnie na przytrzymanie przycisku PS wraz z krzyżykiem. W ten sposób każdy z głównych przycisków na padzie może odpowiadać za skrót do przełączenia się na osobne urządzenie.