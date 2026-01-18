Masz Galaxy S24 i ciągle widzisz to na ekranie? Będzie jeszcze gorzej

Wyświetlacz w Galaxy S24 szybciej się brudzi, trudniej go doczyścić, a palec nie ślizga się po nim tak gładko, jak kiedyś? Nie wydaje ci się – to powszechny problem, na który zwraca uwagę serwis SamMobile.

Redaktor portalu SamMobile, korzystający na co dzień z modelu Galaxy S24+, zauważył, że po dwóch latach intensywnego użytkowania bez folii ochronnej, ekran urządzenia zaczyna zachowywać się inaczej. Nie jest to jednak efekt defektu szkła czy błędu w produkcji Samsunga, ale nieunikniony proces zużycia jednego z ważnych elementów wykończenia.

Winowajca: powłoka oleofobowa

Za ten stan rzeczy odpowiada warstwa oleofobowa. To fabrycznie nakładana powłoka, której zadaniem jest odpychanie tłuszczu i ułatwianie usuwania smug oraz odcisków palców. Niestety, chemia ma swoje ograniczenia. Żywotność takiej powłoki szacowana jest zazwyczaj na około dwa lata przy standardowym użytkowaniu.

W miarę jak warstwa ta się ściera (przez kontakt z palcami, kieszenią czy środkami czyszczącymi), ekran staje się bardziej podatny na zabrudzenia, a dotykanie i przesuwanie palcem może sprawiać wrażenie lepkiego oporu. Jest to zjawisko normalne i dotyczy praktycznie wszystkich smartfonów, nie tylko urządzeń Samsunga. Jeśli kupiłeś Galaxy S24 na premierę, właśnie teraz możesz zacząć odczuwać skutki tego zużycia.

SamMobile proponuje kilka rozwiązań dla użytkowników, których irytuje ten stan rzeczy. Wymiana telefonu to opcja najdroższa i w tym przypadku najmniej sensowna, jeśli urządzenie nadal działa sprawnie. Drugi wariant to wymiana ekranu, skuteczna, ale też kosztowna metoda. Najprostsze rozwiązanie to montaż szkła ochronnego. Dobrej jakości szkło powinno mieć własną, świeżą powłokę oleofobową.