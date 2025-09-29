Sprzęt

[Aktualizacja] Masz czas do 22:00 lub wyczerpania zapasów. Pośpiesz się, bo idą jak woda

To jedna z tych promocji, w których nie powinno się przeciągać, ponieważ towaru jest bardzo mało.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:09
Dlatego będę pisał krótko i zwięźle: OUKITEL OT5S LTE to 12-calowy tablet z LTE, który może być Twój za 499 zł. Warunek jest jednak prosty: masz czas do 22:00, lub do wyczerpania zapasów. A tych w momencie pisania tekstu zostało tylko 12.

OUKITEL OT5S LTE 

Tablet oferuje 12-calowy ekran 2000 × 1200 pikseli, układ UNISOC Spreadtrum T606 i 6 GB RAM. A na pliki znajdziemy 256 GB wbudowanej pamięci. Nie jest to więc najtańszy możliwy tablet z LTE -- a przynajmniej nie pod względem specyfikacji. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Aktualizacja:

Promocja niestety już się zakończyła. Znalazłem jednak podobną ofertę, jednak za 529 zł, z 11-calowym tabletem Full HD. Pozostałe parametry są jednak bardzo zbliżone. 

Promocja w x-kom się skończyła Jednak tu jest sprzęt niemal tak samo dobry za niewiele więcej
Oukitel Tablety OUKITEL OT5S LTE 
Zródła zdjęć: OUKITEL, Lech Okoń / Telepolis