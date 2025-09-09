Mały, potężny i za pół ceny. Ten powerbank z x-kom to złoto
Często to powtarzam i powtórzę raz jeszcze: mało kto potrzebuje na co dzień powerbanku mocniejszego, niż 10 000 mAh.
Różnica w wadze między nim, a 20 000 mAh jest kolosalna, natomiast w ciągu dnia trudno jest rozładować cały razem ze smartfonem. Tym, co może stanowić problem, jest jego szybkość. Tu jednak mamy do czynienia z jednostką o mocy 30 W i to nie koniec zalet.
Baseus QPow2
Jest to powerbank z wieloma naprawdę ciekawymi rozwiązaniami. Mamy już na liście kompaktowe rozmiary i stosunkowo wysoką moc, na tyle dużą, że jest równie mocny, co standardowa ładowarka do MacBooka Air. Kolejnym plusem jest pasek pełniący podwójną funkcję: uchwytu i… zintegrowanego kabla ładowania.
Dzięki temu nie zapomnimy nigdy go ze sobą zabrać, co może się czasami zdarzyć. Sam kilka lat temu miałem taką sytuację, że podczas wyjazdu zabrałem i powerbank i ładowarkę, ale zapomniałem o kablu. Żona natomiast miała jeszcze smartfon z microUSB, więc nie miała mnie jak poratować. W przypadku tego powerbanku problemu bym nie miał.
Zwłaszcza że ma on nie jeden, a dwa zintegrowane kable USB-C. Znajdziemy w nim także standardowy port USB-C i USB-A. A wszystko to za pół ceny, czyli za jedyne 75 zł. Jego standardowa cena to natomiast 149 zł.
