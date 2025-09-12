Sprzęt

MacBook Air M4 za 3999 zł. Wstyd nie skorzystać

MacBook Air M4 to tegoroczny model od Apple, które zadebiutował w cenie 4999 zł. I to był prawdziwy przełom cenowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:34
Dziś jednak tego wybitnego laptopa możecie kupić za jedyne 3999 zł, czyli aż 1000 zł taniej. I nie przesadzam tu, używając tego terminu. Jest to laptop, który oferuje naprawdę świetną wydajność, ale to tylko jedna z długiej listy jego zalet. Oczywiście cena ta dotyczy wariantu podstawowego, czyli 16 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki.

MacBook Air M4 Idealny dla studenta i każdego w podróży

MacBook Air M4

Na pewno będzie to idealny wybór dla studenta. A to dzięki niskiej wadze zaledwie 1,24 kg, oraz baterii, która pozwala na cały dzień pracy. Nie zawodzi także świetny ekran o wysokiej rozdzielczości 2560 × 1664 pikseli, w sam raz do pracy z grafiką. Zwłaszcza że pokrycie barw DCI-P3 wynosi w nim 100%, a kalibracja barw jest na wysokim poziomie. 

Cechuje się on także świetną klawiaturą i gładzikiem, dzięki któremu można zapomnieć o myszce. Sam byłem sceptyczny, a tymczasem gryzonia od miesięcy nie wyjąłem z szuflady. Brak wentylatorów to natomiast całkowicie bezgłośna praca a mimo to komputer robi się ciepły – ale nie gorący – jedynie w mocnym obciążeniu. Gdyby nie to, że już kupiłem swój egzemplarz, to nawet bym się nie zastanawiał nad tym laptopem w cenie 3999 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl