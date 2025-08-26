Sprzęt

MacBook Air M4 w fenomenalnej cenie. Nic, tylko brać

Wiele osób kręci nosem na myśl o MacBookach Air, ponieważ te nie za bardzo nadają się do gier. I jest to prawda.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
MacBook Air M4 w fenomenalnej cenie. Nic, tylko brać

Oczywiście uruchomią one wiele tytułów, jednak nie tyle, ile komputer z Windowsem i nie tak, jak gamingowy PC. Sęk w tym, że nie jest to sprzęt do grania i nawet jakby miał Windowsa, to by się do tego nie nadawał. Mówimy w końcu o niewielkim 13,6-calowym laptopie, który waży zaledwie 1,24 kg, oraz oferuje całkowicie bezgłośną pracę dzięki pasywnemu chłodzeniu bez otworów wentylacyjnych. A to wszystko przy baterii pozwalającej na kilkanaście godzin pracy bez ładowania.

Dalsza część tekstu pod wideo
MacBook Air M4 Tegoroczny model 850 zł taniej, niż w dniu premiery

MacBook Air M4

Warto także przyjrzeć się urządzeniu znacznie bliżej. Wykorzystana matryca oferuje rozdzielczość 2560 × 1664, oraz fenomenalne pokrycie barw i kalibrację. To sprawia, że praca, nawet z edytowaniem grafiki, czy oglądanie filmów na tym ekranie to czysta przyjemność. Jeśli chodzi o wydajność, to na układ Apple M4 również nie można narzekać. A przynajmniej mi nie udało się go zawiesić przez kilka miesięcy użytkowania, a mam ten sprzęt niemalże od premiery.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
-175.28 zł
5222 zł - najniższa cena
Kup teraz 5046.72 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2024 15.3" Retina M3 24GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna szarość
Laptop APPLE MacBook Air 2024 15.3" Retina M3 24GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna szarość
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 24GB RAM 512GB SSD macOS Północ
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 24GB RAM 512GB SSD macOS Północ
0 zł
6773.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 6773.57 zł
Advertisement

Strach iść do lasu. Rząd likwiduje pouczenia, a minimalna kara to 5 tysięcy złotych

Jeśli jest coś, co mogę wskazać jako faktyczną wadę, to jest tym jedyne 256 GB pamięci wbudowanej i brak zintegrowanego slotu kart SD. Jeśli jednak taka pamięć Wam wystarczy, to jest to sprzęt idealny ze świetną klawiaturą, fenomenalnym gładzikiem i jakością wykonania bijącą konkurencję na głowę. A to wszystko za jedyne 4149 zł.

MacBook Air M4 Tegoroczny model 850 zł taniej, niż w dniu premiery

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
#Apple Macbook MacBook Air laptopy MacBook Air M4 macbook air 2025
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL