MacBook Air M4 w fenomenalnej cenie. Nic, tylko brać

Oczywiście uruchomią one wiele tytułów, jednak nie tyle, ile komputer z Windowsem i nie tak, jak gamingowy PC. Sęk w tym, że nie jest to sprzęt do grania i nawet jakby miał Windowsa, to by się do tego nie nadawał. Mówimy w końcu o niewielkim 13,6-calowym laptopie, który waży zaledwie 1,24 kg, oraz oferuje całkowicie bezgłośną pracę dzięki pasywnemu chłodzeniu bez otworów wentylacyjnych. A to wszystko przy baterii pozwalającej na kilkanaście godzin pracy bez ładowania.

MacBook Air M4

Warto także przyjrzeć się urządzeniu znacznie bliżej. Wykorzystana matryca oferuje rozdzielczość 2560 × 1664, oraz fenomenalne pokrycie barw i kalibrację. To sprawia, że praca, nawet z edytowaniem grafiki, czy oglądanie filmów na tym ekranie to czysta przyjemność. Jeśli chodzi o wydajność, to na układ Apple M4 również nie można narzekać. A przynajmniej mi nie udało się go zawiesić przez kilka miesięcy użytkowania, a mam ten sprzęt niemalże od premiery.

Jeśli jest coś, co mogę wskazać jako faktyczną wadę, to jest tym jedyne 256 GB pamięci wbudowanej i brak zintegrowanego slotu kart SD. Jeśli jednak taka pamięć Wam wystarczy, to jest to sprzęt idealny ze świetną klawiaturą, fenomenalnym gładzikiem i jakością wykonania bijącą konkurencję na głowę. A to wszystko za jedyne 4149 zł.