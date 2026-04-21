Idealna do warsztatu i pod namiot. Lidl z ofertą dla wiernych klientów
Majówka coraz bliżej, a gadżet tego typu to idealne rozwiązanie dla wszystkich miłośników grilla, kempingów, czy osób, które spędzają dużo czasu w swoim warsztacie. A jeśli macie bogatą kolekcję sprzętów Parkside, to jest to okazja, której nie możecie przegapić.
Co jest takiego wyjątkowego w tej konkretnej lodówce? Otóż wspiera ona trzy źródła zasilania: standardowo sieciowe i z gniazdka zapalniczki oraz przy użyciu akumulatorów Parkside. Można więc ją zabrać na grilla lub wycieczkę bez martwienia się o dodatkowe źródło zasilania. Ot, wystarczy wpiąć akumulator do lodówki i ewentualnie zabrać kilka innych ze sobą.
Lodówka turystyczna z Lidla zasilania akumulatorami
Całość kosztuje 299 zł. Jest jednak jeden haczyk: w zestawie nie ma ani akumulatorów ani ładowarki do nich. To właśnie dlatego korzystanie z narzędzi tego producenta jest tak istotne: jeśli je mamy, to i zestaw akumulatorów się u nas znajduje.
Sama lodówka ma pojemność około 24 litrów. Pozwala ona na chłodzenie do poniżej 20 stopni Celsjusza względem temperatury otoczenia oraz na podgrzewanie środka do 65 stopni Celsjusza. Tym samym może zarówno schłodzić, jak i podgrzać posiłek.