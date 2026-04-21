Idealna do warsztatu i pod namiot. Lidl z ofertą dla wiernych klientów

Co jest takiego wyjątkowego w tej konkretnej lodówce? Otóż wspiera ona trzy źródła zasilania: standardowo sieciowe i z gniazdka zapalniczki oraz przy użyciu akumulatorów Parkside. Można więc ją zabrać na grilla lub wycieczkę bez martwienia się o dodatkowe źródło zasilania. Ot, wystarczy wpiąć akumulator do lodówki i ewentualnie zabrać kilka innych ze sobą.

Lodówka turystyczna z Lidla zasilania akumulatorami

Całość kosztuje 299 zł. Jest jednak jeden haczyk: w zestawie nie ma ani akumulatorów ani ładowarki do nich. To właśnie dlatego korzystanie z narzędzi tego producenta jest tak istotne: jeśli je mamy, to i zestaw akumulatorów się u nas znajduje.