Zimowy niezbędnik każdego kierowcy. W Lidlu kosztuje tylko 149 zł

Ultimate Speed — mobilny rozrusznik samochodowy z powerbankiem

Tym urządzeniem jest mobilny rozrusznik samochody z powerbankiem marki Ultimate Speed. Wielu kierowców miewa zimą problemy z odpaleniem samochodu. Niska temperatura jest w końcu zabójcza dla akumulatorów. Jednak z tym urządzeniem nie będzie to stanowiło problemu. Ma on w sobie wystarczająco mocy, aby przywrócić do życia rozładowany akumulator.

Rozrusznik oferuje bezpośredni start z impulsem prądu około 500 A i 12 V. W zestawie z urządzeniem znajdują się: złączka 12 V, przewód rozruchowy, a także przewód USB-C, ponieważ sprzęt może też pełnić rolę tradycyjnego powerbanku do ładowania urządzeń mobilnych. Ma pojemność 7000 mAh.

Producent deklaruje też wysoką żywotność, dzięki wysokiej odporności na cykle oraz niskiemu poziomowi samorozładowania. Rozrusznik jest zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją, zwarciem, przeciążeniem oraz iskrzeniem. Ma też wbudowaną latarkę LED. Producent daje na niego aż 3 lata gwarancji.