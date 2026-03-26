Lidl szaleje. Zaczyna się 30 marca

Lidl rzucił promocję na odkurzacz za 239 zł

Nowa gazetka promocyjna Lidla ujawnia nową, ciekawą ofertę, która rusza już 30 marca, więc w najbliższy poniedziałek. Urządzenie, o którym mowa, zostanie przecenione z 299 do 239 zł, więc sześć dyszek zostaje nam w kieszeni. Co ważne, konieczne jest aktywowanie kuponu promocyjnego w aplikacji Lidl Plus.

A jaki to sprzęt? Odkurzacz pionowy SilverCrest, czyli marki własnej Lidla. Jest to model bezprzewodowy, którego bateria zapewnia do 45 min pracy w trybie Eco oraz do 25 min w trybie Boost. Zbiornik na kurz ma pojemność 350 ml. Dużą zaletą odkurzacz jest fakt, że można go używać również w pomniejszonej wersji, np. do łatwiejszego posprzątania kanapy czy fotela.

W zestawie z odkurzaczem otrzymujemy: aluminiową rurę ssącą, duszę szczelinową, elektryczną szczotkę do podłóg z podświetleniem LED, okrągłą dyszę szczotkową, szczotkę wielofunkcyjną 2 w 1, zasilacza oraz uchwyt na ścianę z materiałem montażowym i mocowaniem na akcesoria. Warto wspomnieć też o obecności filtra EPA 10, który oczyszcza powietrze wylotowe.