Lidl wyprzedaje jak szalony. Mega okazja, ale tylko dziś

Po 10 godzinach bezproblemowej pracy, jestem zadowolony z piły. Plusy narzędzia to dłuższy pasek, wystarczająca wydajność, krótki skuteczny start, czuły przedni hamulec oraz stosunek ceny do jakości. Minusy to trochę gorętszy wydech niż się spodziewałem oraz wyższe wibracje.

