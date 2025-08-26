Lidl rzucił za 59 zł. Z tego urządzenia korzysta większość Polaków
Sklep internetowy Lidla kusi wspaniałą ofertą pod koniec lata. Po aktywowaniu kuponu z aplikacji grill elektryczny Silvercrest zakupimy za jedyne 59 złotych.
Grill prosty w obsłudze
Cena z kuponem to 59 złotych, a regularna 99 złotych. Zatem, wszyscy zainteresowani tego typu sprzętem mają doskonałą okazję, aby go nabyć. Aż 83 procent klientów jest z niego zadowolonych i poleca go innym. Przyda się właśnie teraz, kiedy w związku z chłodniejszymi porankami i wieczorami będziemy mieli większe zapotrzebowanie na ciepłe posiłki i chrupiące kanapki.
Świetny, praktyczny grill kompaktowy w świetnej cenie. Elegancki, kompaktowy, wielofunkcyjny grill bez zbędnych udziwnień. Używam go głównie do kanapek tostowych w różnych wariantach i rozmiarach. Urządzenie działa świetnie. A tak na marginesie, nadaje się także do warzyw, mięsa i ryb. Nie ma żadnych ustawień, ani timera, dlatego trzeba być czujnym i pilnować. Płyty grillowe zostały wyposażone w bezpieczną powłokę. Za taką cenę, nic tylko brać.
Inni użytkownicy także zachwalają sprzęt. Chwalą nie tylko za cenę, ale także i za działanie.
Grill jest mały i zajmuje niewiele miejsca na blacie, szybko się nagrzewa i można go łatwo czyścić. Przygotujemy na nim zarówno chrupkie panini, jak i soczyste steki. Producent zapewnia, że odpływ tłuszczu i soków w komplecie w osobnym pojemniku na tłuszcz. Do urządzenia dołączono 10 przepisów na start. Grill, podobnie jak większość tosterów, ma lampkę kontrolną pieczenia — czerwoną i zieloną. Nagrzewa się bardzo szybko, bo w ok. 2 minuty.