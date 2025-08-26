Lidl rzucił za 59 zł. Z tego urządzenia korzysta większość Polaków

Grill prosty w obsłudze

Cena z kuponem to 59 złotych, a regularna 99 złotych. Zatem, wszyscy zainteresowani tego typu sprzętem mają doskonałą okazję, aby go nabyć. Aż 83 procent klientów jest z niego zadowolonych i poleca go innym. Przyda się właśnie teraz, kiedy w związku z chłodniejszymi porankami i wieczorami będziemy mieli większe zapotrzebowanie na ciepłe posiłki i chrupiące kanapki.

Świetny, praktyczny grill kompaktowy w świetnej cenie. Elegancki, kompaktowy, wielofunkcyjny grill bez zbędnych udziwnień. Używam go głównie do kanapek tostowych w różnych wariantach i rozmiarach. Urządzenie działa świetnie. A tak na marginesie, nadaje się także do warzyw, mięsa i ryb. Nie ma żadnych ustawień, ani timera, dlatego trzeba być czujnym i pilnować. Płyty grillowe zostały wyposażone w bezpieczną powłokę. Za taką cenę, nic tylko brać. - zachwala produkt użytkowniczka.

Inni użytkownicy także zachwalają sprzęt. Chwalą nie tylko za cenę, ale także i za działanie.