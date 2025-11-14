Sprzęt

Leć do Lidla, bo zaraz będą niedostępne. To najlepszy prezent

Bitzee znów pojawił się w ofercie Lidla, a klienci już ustawiają się w wirtualnych kolejkach. Po wcześniejszym, błyskawicznym wyprzedaniu się interaktywnego zwierzaka, sieć ponownie uruchomiła promocję – tym razem w jeszcze lepszej cenie.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Leć do Lidla, bo zaraz będą niedostępne. To najlepszy prezent

Wielki powrót jednej z najbardziej pożądanych zabawek ostatnich miesięcy!

Bitzee to nie tylko zabawka, ale prawdziwa cyfrowa rewolucja w dziecięcym pokoju. Ten malutki, holograficzny pupil reaguje na dotyk i gesty, a każde spotkanie z nim staje się wyjątkowym doświadczeniem. Dzieci mogą go karmić, głaskać i obserwować jego ewolucję w coraz bardziej urocze formy. Dorośli z kolei z nostalgią przypominają sobie czasy Tamagotchi, ale w zupełnie nowoczesnym wydaniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kto próbował przed rokiem kupić zabawkę tuż przed świętami w rozsądnej cenie, ten wie, że to praktycznie niemożliwe. Blitzee rozchodzą się właściwie na pniu. Nic dziwnego – Bitzee to hit, który łączy pokolenia i wzbudza emocje od pierwszego uruchomienia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gra planszowa KAPITAN NAUKA Mały inwestor
Gra planszowa KAPITAN NAUKA Mały inwestor
0 zł
38 zł - najniższa cena
Kup teraz 38 zł
Gra planszowa LISCIANI Ludoteca Krasnale i Giganci 304-PL88959
Gra planszowa LISCIANI Ludoteca Krasnale i Giganci 304-PL88959
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Dodatek do gry RAVENSBURGER GraviTrax Junior Kraina lodu 23861
Dodatek do gry RAVENSBURGER GraviTrax Junior Kraina lodu 23861
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement
Leć do Lidla, bo zaraz będą niedostępne. To najlepszy prezent

Mnie udało się zdobyć jedną sztukę, a obdarowany chłopiec do dziś chodzi ze swoim cyfrowym pupilem i bawi się nim. Śmiało mogę powiedzieć, że Bitzee "wygrało święta" 2024 roku, bo utrzymać uwagę tak dynamicznego dziecka to nie lada wyzwanie. Z ulgą też stwierdzam, że zabawka przetrwała próbę czasu, pomimo intensywnego użytkowania.

Interaktywne zwierzątko Bitzee Magicals

Bitzee jeszcze taniej w Lidlu

Lidl w tym roku ruszył z jeszcze lepszą promocją niż zeszłoroczna, bo obniżył cenę Bitzee nawet nie do 129 zł, tylko do zaledwie 119 zł. Wiem, że to wciąż drogi prezent, ale tak jaki napisałem wyżej — u mnie się sprawdził doskonale.

Leć do Lidla, bo zaraz będą niedostępne. To najlepszy prezent

Mało tego, wygląda na to, że urządzenie zostało zaktualizowane i mamy teraz w nim nie 15 tylko aż 20 cyfrowych zwierzaków. Baterie (3x AAA) są dołączone do zestawu, a samo pudełko prezentuje się bardzo efektownie.

Promocyjna cena dotyczy wyjątkowo wyłącznie oferty sklepów stacjonarnych, a obowiązywać będzie od 20 do 26 listopada, lub do wyczerpania zapasów. Ja bym nie zwlekał.

Interaktywne zwierzątko Bitzee Magicals
Image
telepolis
Lidl gazetka lidla prezent dla dziecka promocja w lidlu bitzee okazje lidl holograficzna zabawka
Zródła zdjęć: Bitzee, Lidl, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Lidl, wł