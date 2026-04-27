Sprzęt

Lidl rzucił za 329 zł. Taki Ninja to przynajmniej 2 razy tyle

Patrząc na Instagram i TikToka można dojść do wniosku, że to marka Ninja ma wyłączność w świecie Air Fryerów. Lidl nie powiedział tu jednak ostatniego słowa i już 4 maja do oferty wchodzi pionowy odpowiednik Ninja, za połowę jego aktualnej ceny.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 11:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
9 litrów pojemności, a zajmuje tyle miejsca, to o połowę mniejszy

Air Fryer NINJA Double Stack XL był powiewem świeżości na rynku frytownic beztłuszczowych. Do tej pory tego typu maszyny przy pojemności rzędu 9 litrów zajmowały już strasznie dużo miejsca na kuchennym blacie. Innowacyjna konstrukcja, w której kosze ułożone są w pionie, jeden na drugim, pozwoliła uporać się z problemem małych kuchni, bez utraty pojemności. Jednocześnie niezależne testy pokazały, że takie rozwiązanie nie ustępuje tradycyjnym.

Dalsza część tekstu pod wideo
Oryginalna Ninja Double Stack XL 9,5l SL400EU

Ninja zadebiutował jednak w cenie, która wyrywała z butów - 1149 zł. Mijają jednak kwartały, konkurencja rośnie i oryginał kupimy teraz w promocjach za 600 - 650 zł. Nie ukrywam, że sama bacznie obserwuje zmiany ceny, bo tak kompaktowy Air Fryer to jedyna opcja w mojej ciasnej kuchni.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Actifry MY741CF0 z mieszadłem do żywności oraz funkcjonalnością Multicookera
0 zł
854.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 854.95 zł
Advertisement

Zaglądam do gazetki Lidla i nie wierzę własnym oczom

Nie ma co się oszukiwać, najnowsza propozycja Lidla to produkt mocno inspirowany legendarnym Ninja. I tutaj mamy 2470 W, programów mamy nawet więcej, bo aż 7 względem 6 u protoplasty. Nawet panel do zarządzania procesem pieczenia jest do złudzenia podobny.

Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest Tower SHFDV 2470 A1, 2x 4,75 l

Podobna nie jest natomiast cena, bo słuchajcie, frytownica Slivercrest od 4 maja będzie miała obniżoną cenę z 449 zł na zaledwie 329 zł. Sprzęt będzie można kupić w stacjonarnych sklepach Lidla, jak i na lidl.pl — o tutaj trzeba go szukać w obniżonej cenie od poniedziałku.

Image
telepolis
Lidl gazetka lidla air fryer frytownica Frytkownica okazja w lidlu ninja oferta lidla silvercest
Źródła zdjęć: Lidl, Ninja, wł
Źródła tekstu: Lidl, wł