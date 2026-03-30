Zgarnij tablet za darmo. Urodzinowa promocja Lenovo i Motoroli

Aby odebrać darmowy sprzęt, należy dokonać zakupów w warszawskim salonie i spełnić określone progi kwotowe dla danej marki. Co ważne, wartość ta musi wynikać z jednego dowodu zakupu, a podczas płatności należy zgłosić sprzedawcy chęć udziału w urodzinowej akcji. Oferta dostępna jest wyłącznie stacjonarnie.

Progi zakupowe i odpowiadające im prezenty prezentują się następująco:

Zakup urządzeń Lenovo za minimum 999 zł premiowany jest tabletem Lenovo Tab One .

Wybór sprzętu Lenovo za co najmniej 2999 zł oznacza prezent w postaci tabletu Lenovo Idea Tab.

Wydanie minimum 999 zł na produkty marki Motorola gwarantuje otrzymanie ładowarki TurboPower 125 W Dual Port.

Urodzinowa oferta ruszyła 30 marca i potrwa do 11 kwietnia 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród. Salon stacjonarny znajduje się przy Placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

Co można zgarnąć w promocji?

Rozdawane w ramach urodzinowego bonusu sprzęty to bardzo praktyczne dodatki. Lenovo Tab One to poręczny, ważący zaledwie 320 g tablet z 8,7-calowym ekranem, układem MediaTek Helio G85, 4 GB RAM oraz baterią 5100 mAh z ładowaniem 15 W.

Z kolei Lenovo Idea Tab oferuje znacznie bogatszą specyfikację, oddając do dyspozycji 11-calowy panel IPS 2.5K z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 6300, wbudowany modem 5G oraz akumulator o pojemności 7040 mAh.