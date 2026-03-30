Zgarnij tablet za darmo. Urodzinowa promocja Lenovo i Motoroli

Warszawski Showroom Lenovo & Motorola świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji od dziś obowiązuje specjalna akcja promocyjna, w której klienci mogą zgarnąć atrakcyjne prezenty, w tym darmowe tablety oraz wydajną ładowarkę. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:31
Aby odebrać darmowy sprzęt, należy dokonać zakupów w warszawskim salonie i spełnić określone progi kwotowe dla danej marki. Co ważne, wartość ta musi wynikać z jednego dowodu zakupu, a podczas płatności należy zgłosić sprzedawcy chęć udziału w urodzinowej akcji. Oferta dostępna jest wyłącznie stacjonarnie.

Progi zakupowe i odpowiadające im prezenty prezentują się następująco:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny PB7Y0030PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny PB7Y0030PL
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Ładowarka sieciowa MOTOROLA TurboPower Dual 125W Czarny
Ładowarka sieciowa MOTOROLA TurboPower Dual 125W Czarny
0 zł
277.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 277.99 zł
Smartfon MOTOROLA Signature 5G 16/512GB 6.8" 165Hz Czarny
Smartfon MOTOROLA Signature 5G 16/512GB 6.8" 165Hz Czarny
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Advertisement
  • Zakup urządzeń Lenovo za minimum 999 zł premiowany jest tabletem Lenovo Tab One.
  • Wybór sprzętu Lenovo za co najmniej 2999 zł oznacza prezent w postaci tabletu Lenovo Idea Tab.
  • Wydanie minimum 999 zł na produkty marki Motorola gwarantuje otrzymanie ładowarki TurboPower 125 W Dual Port.

Urodzinowa oferta ruszyła 30 marca i potrwa do 11 kwietnia 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród. Salon stacjonarny znajduje się przy Placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

Co można zgarnąć w promocji?

Rozdawane w ramach urodzinowego bonusu sprzęty to bardzo praktyczne dodatki. Lenovo Tab One to poręczny, ważący zaledwie 320 g tablet z 8,7-calowym ekranem, układem MediaTek Helio G85, 4 GB RAM oraz baterią 5100 mAh z ładowaniem 15 W. 

Z kolei Lenovo Idea Tab oferuje znacznie bogatszą specyfikację, oddając do dyspozycji 11-calowy panel IPS 2.5K z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 6300, wbudowany modem 5G oraz akumulator o pojemności 7040 mAh. 

Trzeci prezent, czyli ładowarka Motorola TurboPower 125 W Dual Port, to nowoczesna i kompaktowa konstrukcja GaN z dwoma portami USB-C, która potrafi inteligentnie i z pełną mocą zasilać dwa urządzenia w tym samym czasie.

Źródła zdjęć: Lenovo
Źródła tekstu: Lenovo