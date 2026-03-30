Zgarnij tablet za darmo. Urodzinowa promocja Lenovo i Motoroli
Warszawski Showroom Lenovo & Motorola świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji od dziś obowiązuje specjalna akcja promocyjna, w której klienci mogą zgarnąć atrakcyjne prezenty, w tym darmowe tablety oraz wydajną ładowarkę.
Aby odebrać darmowy sprzęt, należy dokonać zakupów w warszawskim salonie i spełnić określone progi kwotowe dla danej marki. Co ważne, wartość ta musi wynikać z jednego dowodu zakupu, a podczas płatności należy zgłosić sprzedawcy chęć udziału w urodzinowej akcji. Oferta dostępna jest wyłącznie stacjonarnie.
Progi zakupowe i odpowiadające im prezenty prezentują się następująco:
- Zakup urządzeń Lenovo za minimum 999 zł premiowany jest tabletem Lenovo Tab One.
- Wybór sprzętu Lenovo za co najmniej 2999 zł oznacza prezent w postaci tabletu Lenovo Idea Tab.
- Wydanie minimum 999 zł na produkty marki Motorola gwarantuje otrzymanie ładowarki TurboPower 125 W Dual Port.
Urodzinowa oferta ruszyła 30 marca i potrwa do 11 kwietnia 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród. Salon stacjonarny znajduje się przy Placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).
Co można zgarnąć w promocji?
Rozdawane w ramach urodzinowego bonusu sprzęty to bardzo praktyczne dodatki. Lenovo Tab One to poręczny, ważący zaledwie 320 g tablet z 8,7-calowym ekranem, układem MediaTek Helio G85, 4 GB RAM oraz baterią 5100 mAh z ładowaniem 15 W.
Z kolei Lenovo Idea Tab oferuje znacznie bogatszą specyfikację, oddając do dyspozycji 11-calowy panel IPS 2.5K z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 6300, wbudowany modem 5G oraz akumulator o pojemności 7040 mAh.
Trzeci prezent, czyli ładowarka Motorola TurboPower 125 W Dual Port, to nowoczesna i kompaktowa konstrukcja GaN z dwoma portami USB-C, która potrafi inteligentnie i z pełną mocą zasilać dwa urządzenia w tym samym czasie.