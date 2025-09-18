ASUS ma problem. Szereg ich laptopów od 2021 roku jest wadliwych

ASUS potwierdził, że analizuje zgłoszenia dotyczące problemów z przycinaniem na niektórych laptopach gamingowych ROG. Użytkownicy donoszą, że przypadłość negatywnie wpływa na wydajność oraz komfort korzystania ze sprzętu. Firma nie przyznała, że problem istnieje, ale zapewniła, że jej zespół jest w trakcie badania sprawy.

Konieczna będzie prawdopodobnie aktualizacja BIOS-u

Pierwsze zgłoszenia pojawiły się na początku tygodnia, gdy użytkownik GitHuba Mohamed "Zephkek" Maatallah utworzył repozytorium zbierające dowody na istnienie problemu. Według niego dotyczy on różnych modeli laptopów wydanych po 2021 roku, w tym serii Strix, Scar oraz Zephyrus.

Symptomy obejmują przycinanie obrazu podczas oglądania filmów na YouTube, trzaski i zakłócenia dźwięku w aplikacji Discord oraz losowe zawieszanie się kursora myszy. Po wyeliminowaniu standardowych przyczyn, Zephkek wskazał na możliwą winę oprogramowania układowego (BIOS).

Analiza z użyciem narzędzia LatencyMon wykazała, że jeden rdzeń procesora bywa blokowany nawet na 90 sekund, co powoduje opóźnienia i zacięcia w zadaniach wymagających szybkiej reakcji. Dodatkowo odkryto nietypowe cykliczne wyłączanie i włączanie dedykowanej karty graficznej co 15-30 sekund, nawet w sytuacjach, gdy powinna działać bez przerwy.