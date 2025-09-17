Jak tablet to Android czy iPad OS? A może Windows 11 za 791 zł
Gdyby ktoś mnie zapytał dwa dni temu, czy na tablecie wolę iPad OS, czy Androida, to miałbym poważną zagwozdkę. Po premierze iPad OS 26 sytuacja uległa zmianie, to jednak temat na inną historię.
O ile dla mnie istnieją tylko te dwa systemy, to należy pamiętać, że wciąż istnieje nisza tabletów z Windowsem. A jednym z jej tańszych przedstawicieli jest 10,1-calowy KRUGER&MATZ Edge 1089S, którego możecie kupić za 791 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to raczej sprzęt dla kogoś, kto potrzebuje małego urządzenia z Windowsem, niekoniecznie z klawiaturą, a nie tabletu multimedialnego pokroju iPada.
KRUGER&MATZ Edge 1089S
Jest to 10,1-calowy tablet z ekranem HD+, co wbrew pozorom można uznać za zaletę. A to dlatego, że jego sercem jest już dość leciwy Celeron N4020 z układem graficznym Intel UHD 600. Do podstawowych zadań. Zwłaszcza że został on sparowany z 4 GB RAM, a na pliki przeznaczono 128 GB eMMC.
Jaki więc może mieć sens taki sprzęt? Na przykład do diagnostyki samochodowej, lub jako terminal z Windowsem tam, gdzie zwykły laptop byłby zbyt ciężki. Ewentualnie dla fana gier retro, który ma za mało miejsca na dodatkowego laptopa. Cena 791 zł również prezentuje się tu bardzo atrakcyjnie.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.