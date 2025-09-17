Jak tablet to Android czy iPad OS? A może Windows 11 za 791 zł

O ile dla mnie istnieją tylko te dwa systemy, to należy pamiętać, że wciąż istnieje nisza tabletów z Windowsem. A jednym z jej tańszych przedstawicieli jest 10,1-calowy KRUGER&MATZ Edge 1089S, którego możecie kupić za 791 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to raczej sprzęt dla kogoś, kto potrzebuje małego urządzenia z Windowsem, niekoniecznie z klawiaturą, a nie tabletu multimedialnego pokroju iPada.

KRUGER&MATZ Edge 1089S

Jest to 10,1-calowy tablet z ekranem HD+, co wbrew pozorom można uznać za zaletę. A to dlatego, że jego sercem jest już dość leciwy Celeron N4020 z układem graficznym Intel UHD 600. Do podstawowych zadań. Zwłaszcza że został on sparowany z 4 GB RAM, a na pliki przeznaczono 128 GB eMMC.

Jaki więc może mieć sens taki sprzęt? Na przykład do diagnostyki samochodowej, lub jako terminal z Windowsem tam, gdzie zwykły laptop byłby zbyt ciężki. Ewentualnie dla fana gier retro, który ma za mało miejsca na dodatkowego laptopa. Cena 791 zł również prezentuje się tu bardzo atrakcyjnie.