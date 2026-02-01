Król wkrótce straci koronę? Szykuje się przetasowanie na rynku TV

Przewaga stopniała do jednego procenta

TCL depcze po piętach firmie Samsung w udziale na rynku telewizorów LCD. Przewaga koreańskiej korporacji jest już minimalna, a to pokazuje, że konkurencja w każdym segmencie TV jest wyjątkowo zawzięta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest to o tyle ciekawe patrząc wstecz, bo niegdyś wśród telewizorów królowały japońskie marki – Sony, Panasonic, Sharp, Pioneer i Toshiba. Później nastała dominacja LG i Samsunga, a teraz wygląda na to, że Chińczycy szykują się do przejęcia pozycji liderów sprzedaży.

Według firmy analitycznej Counterpoint, z końcem 2025 r. TCL posiada 16% udziałów, czyli tylko 1% mniej niż Samsung. W tym czasie TCL urósł z 13% do 16%, podczas gdy Samsung spadł z 18% do 17%.

Co ciekawe, TCL nie potrafi zdobyć własnego rynku, ale globalnie radzi sobie świetnie — sprzedaż wzrosła o 20% rok do roku.

Warto jednak podkreślić, że mówimy o liczbie sprzedanych sztuk. W przychodach nadal wyraźnie dominuje Samsung, bo sprzedaje znacznie więcej telewizorów premium.

TCL z kolei umocnił się w segmencie miniLED, który dał LCD-om duży skok jakościowy. To właśnie tutaj TCL przeskoczył technologicznie Samsunga i Sony, co przełożyło się na lepszą sprzedaż.

W ostatnich latach TCL mocno dopracował miniLED — cieńsze podświetlenie, niższy pobór energii i więcej stref wygaszania. Ten kierunek ma być kontynuowany także w 2026 r.

Czy to wtedy Samsung straci pozycję lidera? Counterpoint uważa, że Samsung utrzyma pierwsze miejsce, choć wyścig będzie bardzo wyrównany. Jednocześnie chińskie marki — TCL, Hisense i Xiaomi — rosną najszybciej w segmentach miniLED i dużych przekątnych.