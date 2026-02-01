Król wkrótce straci koronę? Szykuje się przetasowanie na rynku TV
Jeszcze kilka lat temu nikt by się tego nie spodziewał. Po dwóch dekadach dominacji jednego producenta na rynku telewizorów LCD, wkrótce możemy doczekać się przetasowania na szczycie.
Przewaga stopniała do jednego procenta
TCL depcze po piętach firmie Samsung w udziale na rynku telewizorów LCD. Przewaga koreańskiej korporacji jest już minimalna, a to pokazuje, że konkurencja w każdym segmencie TV jest wyjątkowo zawzięta.
Jest to o tyle ciekawe patrząc wstecz, bo niegdyś wśród telewizorów królowały japońskie marki – Sony, Panasonic, Sharp, Pioneer i Toshiba. Później nastała dominacja LG i Samsunga, a teraz wygląda na to, że Chińczycy szykują się do przejęcia pozycji liderów sprzedaży.
Według firmy analitycznej Counterpoint, z końcem 2025 r. TCL posiada 16% udziałów, czyli tylko 1% mniej niż Samsung. W tym czasie TCL urósł z 13% do 16%, podczas gdy Samsung spadł z 18% do 17%.
Co ciekawe, TCL nie potrafi zdobyć własnego rynku, ale globalnie radzi sobie świetnie — sprzedaż wzrosła o 20% rok do roku.
Warto jednak podkreślić, że mówimy o liczbie sprzedanych sztuk. W przychodach nadal wyraźnie dominuje Samsung, bo sprzedaje znacznie więcej telewizorów premium.
TCL z kolei umocnił się w segmencie miniLED, który dał LCD-om duży skok jakościowy. To właśnie tutaj TCL przeskoczył technologicznie Samsunga i Sony, co przełożyło się na lepszą sprzedaż.
W ostatnich latach TCL mocno dopracował miniLED — cieńsze podświetlenie, niższy pobór energii i więcej stref wygaszania. Ten kierunek ma być kontynuowany także w 2026 r.
Czy to wtedy Samsung straci pozycję lidera? Counterpoint uważa, że Samsung utrzyma pierwsze miejsce, choć wyścig będzie bardzo wyrównany. Jednocześnie chińskie marki — TCL, Hisense i Xiaomi — rosną najszybciej w segmentach miniLED i dużych przekątnych.
Od kwietnia 2027 r. dojdzie do dużej zmiany: dział telewizorów Sony trafi do wspólnej spółki z TCL, w której Chińczycy obejmą pakiet kontrolny. Telewizory nadal będą sprzedawane pod markami Sony i Bravia.