Valve: Steam Deck 2 nie pojawi się w najbliższych latach

Jeśli nosisz się z zamiarem zakupu Steam Decka, ale bałeś się, że lada moment wyjdzie nowa generacja to możesz już spać spokojnie. Inżynier Valve zdradził, że zbyt szybko nie zobaczymy w sklepach mocniejszego modelu.

Valve Steam Deck to kieszonkowy komputer, który bardziej przypomina konsolę. Debiutował on na rynku w lutym 2022 roku i momentalnie okazał się hitem sprzedażowym. Recenzenci i konsumenci doceniają wydajność i cenę. Nie jest to produkt idealny, ale na tyle dobry by zajmować trzecie miejsce na liście "Global Best Selling".

Steam Deck 2? Nie! Odświeża wersja? Być może

Oczywiście pojawiające się na rynku gry są coraz bardziej rozbudowane i coraz lepiej wyglądają, a tym samym mają coraz wyższe wymagania sprzętowe. Wiele osób obawia się, że już niedługo Steam Deck zacznie odstawać. Pojawiają się więc pytania kiedy można spodziewać się nowej generacji?

Lawrence Yang, inżynier w Valve, podczas urodzinowej rozmowy z redakcją Rock Paper Shotgun zdradził, że "prawdziwej drugiej generacji" Steam Decka nie zobaczymy jeszcze przez kilka lat. Przynajmniej gdy mowa o wersji urządzenia, która zaoferowałaby znaczący wzrost wydajności.

Oczywiście Valve słucha opinii społeczności. Niewykluczone więc, że w międzyczasie pojawi się odświeżona wersja oferująca lepszy ekran, niższe temperatury czy dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Na rynku UMPC są dostępne inne firmy jak chociażby Ayaneo, AYN, GPD i inni. One z pewnością pokażą wcześniej mocniejsze sprzęty. Jednak większość z nich jest kilkukrotnie droższa od propozycji Valve, ma mniejsze społeczności, a firmy są typowo chińskie i nie oferują jakości obsługi znanej w Europie czy USA.

