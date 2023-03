Najnowsze karty GeForce RTX 4090 korzystają z innego rdzenia

Planowałeś zakup karty graficznej GeForce RTX 4090? W takim razie musisz wiedzieć, że w sklepach znajdziesz dwa różne warianty różniące się użytym rdzeniem!

Najnowsza rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 jest już na rynku od października 2022 roku. W tym czasie do sprzedaży trafiły trzy modele z wyższej półki - GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti. Wygląda jednak na to, że Zieloni zdążyli już cichaczem co nieco w nich poprawić.

Nowe GeForce RTX 4090 pracują z niższym napięciem

W styczniu na łamach Telepolis pisaliśmy, że NVIDIA szykuje karty graficzne GeForce RTX 4080 z nowym, tańszym GPU. Tak też się stało, a w sprzedaży znajdziecie aktualnie zarówno modele z rdzeniem NVIDIA AD103-300, jak i AD103-301. Teraz przyszła pora na odświeżenie flagowca w postaci GeForce RTX 4090.

Jak donosi jeden z użytkowników Reddita zakupiony przez niego GeForce RTX 4090 Founders Edition wyposażony został w GPU NVIDIA AD102-301. Wcześniej używano NVIDIA AD102-300. Jaka jest różnica? Komparator napięcia przeniesiony został z laminatu do rdzenia karty graficznej.

Nie powinno mieć to najmniejszego przełożenia na wydajność w grach i programach. Jest to po prostu nieznaczne uproszczenie i oszczędność przy produkcji kart graficznych. Niestety nie ma też co liczyć na niższe ceny w sklepach. Mowa o oszczędności na poziomie około 1 dolara na każdej sztuce.

Warto zauważyć, że opisywana karta graficzna pracuje z niższym maksymalnym napięciem - 1,07 V zamiast 1,1 V. Trudno jednak powiedzieć czy to kwestia tylko tej jednej sztuki, czy wszystkich nowych GeForce RTX 4090. Niestety podmiana BIOS-u na inny jest niemożliwa ze względu na inny numer identyfikacyjny (ID).

Źródło zdjęć: cavitysearch123@Reddit

Źródło tekstu: VideoCardz, Reddit, oprac. własne