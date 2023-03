XPG Summoner Mini to tania klawiatura stworzona z myślą o Polakach

Często podróżujesz? Masz mało miejsca na biurku? Szukasz nowej klawiatury mechanicznej? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu, XPG ma coś dla Ciebie!

XPG to gamingowa marka należąca do tajwańskiego producenta sprzętu komputerowego w postaci firmy ADATA. Celuje ona we wszystkie segmenty cenowe, tym samym dobrze odnajdując się na europejskim rynku. W ich ofercie znaleźć można SSD, pamięci RAM, laptopy, obudowy, zasilacze, chłodzenia procesora oraz peryferia.

XPG Summoner Mini kosztuje zaledwie 199 złotych

Wygląda na to, że polscy konsumenci wybitnie polubili się z produktami XPG. Tajwańczycy bowiem przygotowali dla nas specjalną klawiaturę, która cechuje się małym rozmiarem, lekką wagą oraz niską ceną.

XPG Summoner Mini to gamingowa klawiatura mechaniczna typu 60%. Ma ona wymiary 292 x 102 x 38 milimetrów i waży zaledwie 400 gramów. Znajdziemy tutaj przełączniki Outemu Blue lub Outemu Red o deklarowanej żywotności do 50 milionów kliknięć. Całość dopełnia kolorowe podświetlenie LED.

Klawiatura łączy się z komputerem lub laptopem przewodem USB typu C. Jest on odłączany dla łatwiejszego transportu. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała.

XPG Summoner Mini trafi do sprzedaży 10 marca. Wpierw zadebiutuje w Polsce, a dopiero później na innych rynkach. Wybrane sklepy mają ją już w przedsprzedaży. Sugerowana cena to zaledwie 199 złotych.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne