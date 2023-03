Endorfy Thock Wireless to nowe klawiatury polskiej firmy

Dla każdego coś dobrego! Polska marka Endorfy wypuściła nowe klawiatury mechaniczne w trzech rozmiarach. Do wyboru są różne rodzaje przełączników Kailh Box oraz trzy typy łączności. Wszystko to w niskich cenach.

Rodzime marki SilentiumPC oraz SPC Gear kojarzone były przez większość polskich entuzjastów komputerowych. Cieszyły się one bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości. Niestety w październiku ubiegłego roku "zniknęły" one z rynku. Połączone zostały w jeden lepiej brzmiący za granicą byt - Endorfy.

Polskie klawiatury kuszą szeregiem przydatnych funkcji

Naturalnie sporo ich sprzętów nadal dostępnych jest w sklepach do czasów opróżnienia magazynów. A najbardziej udane modele - np. chłodzenia Fera 5 i Fortis 5 - sprzedawane są z nowym logotypem. Oczywiście Polacy cały czas pracują nad nowymi produktami, a dzisiaj ich portfolio rozszerzyło się o kolejne klawiatury.

Rodzina polskich klawiatur mechanicznych wzbogaciła się o trzy nowe modele. Mowa o pełnowymiarowym Endorfy Thock Wireless, małym Thock TKL Wireless oraz jeszcze mniejszym Thock Wireless 75%. Do wyboru mamy łączność przewodową USB typu C, adapter 2,4 GHz oraz połączenie Bluetooth.

Zdecydowano się tutaj na sprawdzone przełączniki Kailh Box (Red/Brown/Black) oferujące funkcję Hot-Swap oraz wytrzymałe nakładki na klawisze wykonane z tworzywa PBT metodą Double Shot. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj podświetlenia RGB LED, które jest konfigurowalne dzięki dołączonemu oprogramowaniu.

Endorfy Thock Wireless Endorfy Thock TKL Wireless Endorfy Thock Wireless 75% Wymiary 445,4 x 140 x 42,5 mm 361,5 x 140 x 42,5 mm 326 x 136,2 x 42,5 mm Liczba przycisków 104 87 82 Dostępne przełączniki Kailh Box Red/Brown Kailh Box Red/Black Kailh Box Red/Black Nakładki na klawisze PBT Double Shot PBT Double Shot PBT Double Shot RGB LED Tak Tak Tak Inne Funkcja Hot-Swap, fizyczny potencjometr Funkcja Hot-Swap Funkcja Hot-Swap, fizyczny potencjometr Łączność USB-C; 2,4 GHz, Bluetooth USB-C; 2,4 GHz, Bluetooth USB-C; 2,4 GHz, Bluetooth Cena 419zł 379zł 369zł

Opisywane klawiatury trafiły już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny to 419 złotych za Endorfy Thock Wireless, 379 złotych za Endorfy Thock TKL Wireless i 369 złotych za Endorfy Thock Wireless 75%. Całość dopełnia 2-letnia gwarancja producenta. Wygląda to więc naprawdę atrakcyjnie.

Źródło zdjęć: Endorfy

Źródło tekstu: oprac. własne