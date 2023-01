Tak wygląda nowe GPU od NVIDII. Jest nieco tańsze

Chociaż rodzina kart graficznych NVIDIA Ada Lovelace ma zaledwie kilka miesięcy, to już doczekała się odświeżonych rdzeni. Jeden z nich zapozował do zdjęcia.

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach Telepolis, że NVIDIA szykuje nowy wariant kart graficznych GeForce RTX 4080. Informacje potwierdził jeden z partnerów - firma Gainward. Nowe wersje mają korzystać z innego typu rdzenia niż do tej pory. Dotychczasowe GPU z oznaczeniem NVIDIA AD103-300 ma zastąpić AD103-301.

Zmiany w GPU mają poprawiać stabilność pracy

Pod względem specyfikacji technicznej czy oferowanej w grach i programach wydajności mamy dostać zasadniczo dokładnie to samo. Nowe rdzenie mają wpłynąć na niższy koszt produkcji kart graficznych. Różnice są podobno niewielkie. Wstępnie mówi się o zaledwie... 1 dolarze na każdej sztuce.

Co się więc zmieniło w rdzeniu? NVIDIA nie udostępnia takich informacji. Prawdopodobnie jednak przeniesiono komparator napięcia z PCB karty graficznej do samego GPU. Ma to poprawiać stabilność pracy.

Na chińskim forum Chiphell pojawiło się szczegółowe zdjęcie opisywanego GPU. Co więcej użytkownik, które je udostępnił twierdził, że odświeżone rdzenie są już dłuższą chwilę w rękach producentów. Tym samym, przynajmniej na rynku chińskim, "nowe" karty graficzne mogą być już dawno w sklepach.

Źródło zdjęć: Chiphell

Źródło tekstu: oprac. własne