Dyski talerzowe to już przeszłość. Statystyki to potwierdzają

Wygląda na to, że to już początek końca dla dysków talerzowych. Najwięksi producenci na świecie zanotowali szokująco duże spadki popytu na swoje HDD.

W komputerach i serwerach można znaleźć obecnie dwa główne typy nośników danych. Mowa o starszych dyskach talerzowych (HDD) oraz nowszych nośnikach półprzewodnikowych (SSD). Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, ale wygląda na to, że to drugie z wymienionych będą już niedługo standardem.

92% sprzedanych w 2022 roku laptopów korzystało z SSD

Grupa badawcza Trendfocus opublikowała statystyki dotyczące rynku dysków talerzowych w 2022 roku. Pod względem udziałów wygląda to podobnie jak w 2021 roku, a zmiany są minimalne. Liderem nadal jest Seagate mające aż 42,9%, na drugim miejscu znalazło się Western Digital z 35,1%, a na trzecim Toshiba z 22%.

Jednak popyt na dyski twarde zdecydowanie maleje. Największe spadki w ilości dostarczonych HDD zanotował Seagate, jest to aż 41,7% mniej niż rok temu. Jednak równie źle wygląda to u WDC, które dostarczyło o 40,7% mniej HDD. "Najlepiej" wypada pod tym względem Toshiba z wynikiem -37,7% rok do roku.

Łącznie dostarczono na rynek około 35 do 36 milionów dysków talerzowych. Skąd tak złe wyniki? Głównym powodem ma być spadek popytu ze strony przedsiębiorstw na przechowywanie danych w chmurze. Doszło też do wielu fuzji wśród firm od usług chmurowych i korekty zapasów posiadanych nośników danych.

Oczywiście również rynek konsumencki dołożył swoje trzy grosze. O ile sytuacja w przypadku nośników 3,5" to spadki "zaledwie" jednocyfrowe, tak gorzej ma się sprawa z mniejszymi rozwiązaniami 2,5". Podobno aż 92% laptopów sprzedanych w 2022 roku wyposażone było w SSD. W tym roku wartość ma ta wzrosnąć do 96%.

