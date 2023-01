CAMM to przyszłość laptopów. SO-DIMM odchodzi do lamusa

Czeka nas rewolucja w laptopach. Moduły RAM typu SO-DIMM zostaną zastąpione przez pamięci CAMM opracowywane przez amerykańską firmę Dell.

Każda osoba interesująca się nieco technologią zdaje sobie sprawę, że inne moduły RAM używane są w komputerach stacjonarnych, a inne w laptopach. Pierwsze korzystają ze standardu DIMM, drugie zaś z SO-DIMM (lub pamięci wlutowanych w płytę główną). Rozwiązania te różnią się od siebie nie tylko rozmiarem.

CAMM zaoferuje wyższą wydajność i większą pojemność

Wygląda jednak na to, że względnie niedługo moduły typu SO-DIMM odejdą po 25 latach służby na śmietnik historii. Mają je zastąpić pamięci CAMM (Compression Attached Memory Module) opracowane przez Della.

Amerykanie zaprezentowali standard CAMM w kwietniu ubiegłego roku. A już teraz specyfikacja w wersji 0.5 została zaakceptowana przez JEDEC, stowarzyszenie odpowiedzialne za standaryzację pamięci. Tom Schnell, starszy inżynier Della, zdradził, że za wprowadzeniem CAMM było ponad 20 różnych firm.

JEDEC celuje w drugą połowę 2023 roku z finalizacją specyfikacji (tj. wersją 1.0), a pierwsze urządzenia z pamięciami CAMM (inne niż Dell Precision) powinny trafić na rynek w 2024 roku. Warto przypomnieć, że JEDEC skupia aż 332 różne firmy, w tym takich gigantów jak amerykańskie Apple czy chińskie ZTE.

Po co w ogóle zastępować moduły SO-DIMM? W przypadku pamięci DDR5 osiągnęły one już kres swoich możliwości. Problemy z integralnością sygnału i opóźnieniami sprawiają, że mowa maksymalnie o 6400 MT/s. To niewiele, biorąc pod uwagę, że dla komputerów stacjonarnych zapowiedziano już 8000 i 10 000 MT/s.

Pamięci CAMM mają startować od 6400 MT/s, a prócz tego oferować znacznie większe pojemności. Oczywiście nie wiadomo, czy standard ten zostanie szeroko przyjęty, ale na to się zapowiada. Na razie brak innych alternatyw aniżeli lutowanie pamięci RAM wprost do płyty głównej, zaraz obok gniazda procesora.

