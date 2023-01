To mają być szalenie tanie nośniki SSD PCIe 4.0

Chcesz tanio i dobrze zmodernizować swój zestaw komputerowy? Potrzebujesz więcej wydajnej przestrzeni dyskowej? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi Silicon Power.

Nie bez powodu mówi się, że nośniki półprzewodnikowe są w stanie dać drugie życie nawet najstarszym i najwolniejszym laptopom oraz komputerom stacjonarnym. Krótkie czasy dostępu i wysokie prędkości odczytu oraz zapisu sprawiają, że system, programy i gry ładują się w kilka sekund, zamiast wcześniejszych minut.

Silicon Power UD85 zaoferują wydajność do 3600 MB/s

Oczywiście na rynku istnieje sporo różnych SSD. Aktualnie najpopularniejsze to rozwiązania 2,5" korzystające z interfejsu SATA III oraz nośniki M.2 z interfejsem PCIe 3.0 oraz PCIe 4.0. To właśnie ostatnie z wymienionych są obecnie najwydajniejsze. A Silicon Power chce zaoferować tanie modele tego typu.

Silicon Power UD85 to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280, korzystające z interfejsu PCI Express 4.0 oraz protokołu NVMe 1.4. Producent nie zdradza dokładnej specyfikacji. Mowa tylko o kościach "3D NAND" oraz braku pamięci podręcznej typu DRAM. Użyty kontroler jest tajemnicą.

Deklarowane prędkości mają sięgać do 3600 MB/s dla odczytu i do 2800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Nie jest to topowa wydajność - najlepsze nośniki PCIe 4.0 osiągają powyżej 6000 MB/s - ale wystarczająca do większości komputerów domowych, laptopów do pracy biurowej czy maszyn gamingowych.

Silicon Power UD85 mają oferować pojemność 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Wszystkie z nich objęte będą 5-letnią gwarancja producenta. Azjaci nie zdradzili cen, ale potarzają jak mantrę zwroty "entry-level" i "budget-friendly". Łącząc to ze specyfikacją można stwierdzić, że będą to jedne z tańszych SSD w sklepach.

Źródło zdjęć: Silicon Power

Źródło tekstu: oprac. własne