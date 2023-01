Przyszedł i pozamiatał. Solidigm P44 Pro - test

Chcesz ulepszyć swoją stację roboczą albo komputer gamingowy? Szukasz nowego SSD, ale nie wiesz co wybrać? Nie ma sprawy! Dzisiaj testujemy egzotycznie brzmiący nośnik Solidigm P44 Pro, który obiecuje flagową wydajność.

Wchodząc na stronę internetową czy do fizycznego sklepu i sprawdzając dział z nośnikami przewodnikowymi naszym oczom ukazuje się od kilkudziesięciu do kilkuset różnych modeli. Rodzi się więc pytanie - jak wybrać ten najlepszy? Oczywiście wstępna selekcja jest dość prosta i wystarczy spojrzeć na specyfikację.

Solidigm P44 Pro to sprzęt oparty na technologiach SK hynix

Aktualnie sprzedawane nośniki korzystające z interfejsu PCI Express zawsze będą wydajniejszy od tych używających SATA III. Również PCIe 4.0 będzie wydajniejsze od PCIe 3.0 czy 2.0. Ale co dalej? Można sprawdzić deklarowane prędkości odczytu i zapisu albo wybrać ulubionego producenta. To jednak potrafi być mylące.

Niemal każda firma ma w swojej ofercie SSD z niskiej, średniej i wysokiej półki cenowej. Tym samym branie rozwiązania od producenta X nie znaczy, że będzie wydajniejsze od sprzętu firmy Y, bo mogą być to zupełnie różne segmenty. Co więcej deklaracje na pudełku czy stronie dotyczące wydajności często podawane są dla najlepszych możliwych warunków (np. najpojemniejszy model). Pozostają więc nam niezależne testy.

Dzisiaj na tapet bierzemy Solidigm P44 Pro. Chociaż nazwa brzmi egzotycznie to firma jest sprawdzona i ma wieloletnie doświadczenie. Wcześniej był to dział pamięci NAND należący do Intela, który w 2020 roku został wykupiony przez południowokoreańskiego giganta na rynku produkcji pamięci w postaci SK hynix i przekształcony został w firmę Solidigm. Sam SSD zaś to tak naprawdę SK hynix Platinum P41 pod inną nazwą.



Solidigm P44 Pro to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Od góry do dołu mamy tutaj do czynienia z autorskimi rozwiązaniami. Zastosowany kontroler to flagowy SK hynix Aries (ACNS075), który współpracuje z 176-warstwowymi kośćmi 3D TLC NAND SK hynix oraz pamięcią podręczną DRAM typu LPDDR4 również od SK hynix. Do wyboru są pojemności 512 GB, 1 TB oraz 2 TB.

Producent deklaruje wydajność na poziomie do 7000 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 400 000 IOPS dla odczytu i 1 300 000 IOPS dla zapisu losowego. Mowa więc o naprawdę topowej specyfikacji. Całość dopełnia 5 lat gwarancji ograniczonej dość wysokim współczynnikiem TBW na poziomie 750 TB. Niestety zabrakło tutaj fabrycznego radiatora, testowany SSD nie doczekał się nawet miedzianej naklejki.

Solidigm P44 Pro

Standard: M.2 2280

M.2 2280 Wymiary: 22 x 80 x 2,3 mm

22 x 80 x 2,3 mm Interfejs: PCI Express 4.0 x4

PCI Express 4.0 x4 Protokół: NVMe 1.4

NVMe 1.4 Pojemność: 1 TB

1 TB Kontroler: SK hynix Aries

SK hynix Aries Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 7000 MB/s

do 7000 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 6500 MB/s

do 6500 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat TBW: 750 TB

750 TB Inne: brak

brak Cena: ok. 655 złotych

