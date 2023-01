NVIDIA szykuje nowy wariant GeForce RTX 4080. Gainward potwierdza

Firma Gainward jako pierwsza potwierdziła istnienie nowego wariantu karty graficznej GeForce RTX 4080. Od poprzedniego różni się zmienionym rdzeniem.

Niedawno pojawiły się plotki na temat dwóch nowych układów graficznych z architekturą Lovelace: AD104-250 oraz AD104-251, które prawdopodobnie trafią do modelu GeForce RTX 4070 (bez Ti). Teraz słyszymy na temat kolejnego układu, który wykorzystany zostanie przy budowie nowych wariantów GeForce'a RTX 4080.

GeForce RTX 4080 z nowym układem

Tym układem jest AD103-301. Do tej pory wszystkie karty GeForce RTX 4080 były budowane z wykorzystaniem rdzenia AD103-300. Co ważne, pod względem specyfikacji czy wydajności w ogóle się one od siebie nie różnią. Natomiast różnice są dostrzegalne w budowie oraz koniecznych do wprowadzenia zmianach na płytce PCB. W ogólnym rozrachunku nowych wariant ma być trochę tańszy w produkcji.

AD104-250 / 251 = GeForce RTX 4070

AD104-250 requires an comparator circuit , AD104-251 no need , GeForce RTX 4080 will change to AD103-301 soon. @VideoCardz — HKEPC (@hkepcmedia) January 9, 2023

Nowy model GPU został już potwierdzony przez firmę Gainward, która jako pierwszy oficjalnie poinformowała o jego istnieniu. Najważniejsze jest jednak to, że perspektywy użytkowników zmiana jest niemal nieznacząca. Oba modele będą działać tak samo.

