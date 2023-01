Karta NVIDIA GeForce RTX 4070 otrzyma wersję Founders Edition

NVIDIA prawdopodobnie szykuje kartę graficzną GeForce RTX 4070 w wersji Founders Edition. Tak wynika ze zdjęć, które wyciekły do sieci.

Niedawno zadebiutowała karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti (nasz test możecie przeczytać TUTAJ), która nie ma wersji Founders Edition, czyli produkowanej bezpośrednio przez NVIDIĘ. Do sprzedaży trafiły jedynie autorskie modele partnerów Zielonych. W przypadku modelu GeForce RTX 4070 NVIDIA zamierza najwyraźniej postąpić inaczej, bo wyciekły zdjęcia modelu Founders Edition.

GeForce RTX 4070 Founders Edition

Do zdjęcia karty (a w sumie to opakowania) GeForce RTX 4070 w wydaniu Founders Edition dotarł serwis RedTechGaming. Fotografie wyglądają na prawdziwe. Widzimy na nich opakowanie, w którym karta w przyszłości ma trafić do użytkowników. Wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku wszystkich modeli FE z tej generacji. Uwagę zwraca jedynie mniejsza wytłoczka na samą grafikę, ale nie ma w tym nic zaskakującego.

Wersja Founders Edition modelu RTX 4070 też nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Powiem więcej, w przypadku RTX 4070 Ti też była w planach, tylko jak karta nazywała się RTX 4080 12 GB. Po zmianie nazewnictwa NVIDIA nie miała wystarczająco czasu na zmianę radiatorów i dlatego postanowiono tylko na modele autorskie. W przypadku kolejnej karty czasu będzie wystarczająco i nie zapowiada się na następne zmiany nazwy już po prezentacji.

Jeśli chodzi o specyfikację, to GeForce RTX 4070 ma wykorzystywać rdzeń AD104-250. Ten zaoferuje między innymi 5888 jednostek CUDA. Do tego dochodzi 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps. Data premiery nie jest jeszcze znana.

