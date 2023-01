Wydrukuj własną kartę graficzną. Tak, to możliwe!

Marzy Ci się wyjątkowa karta graficzna? Nie przemawia do Ciebie stylistyka modeli dostępnych w sklepach? Nie ma sprawy! Teraz możesz zrobić własną w domu.

Na rynku sprzętu komputerowego mamy trzech głównych projektantów i producentów kart graficznych, czyli firmy takie jak AMD, Intel i NVIDIA. Dodatkowo mowa o zatrzęsieniu partnerów jak ASUS, MSI, GIGABYTE i wielu innych, które specjalizują się w tworzeniu autorskich, lepiej chłodzonych modeli.

Teraz każdy z nas może stworzyć wyjątkową kartę graficzną

Tym samym w sklepach dostępne jest wiele kart graficznych, które różnią się ceną, wydajnością, kulturą pracy, temperaturami i wyglądem. A co jeśli do tej pory nie znaleźliście nic do wpadło Wam w oko? Nie ma sprawy. Teraz możecie wydrukować swoją kartę! Nie, to nie jest żart.

Firma Palit wystartowała z projektem "Maker". Dzięki niemu każdy może zaprojektować i stworzyć własną kartę graficzną w domowym zaciszu. Oczywiście jest kilka wymagań - trzeba posiadać komputer, drukarkę 3D typu FDM lub SLA, program do obróbki modeli oraz oczywiście trochę wiedzy i umiejętności.

Na TEJ stronie internetowej można znaleźć gotowe pliki w formacie *.STL, które następnie każdy może zmodyfikować według własnego uznania. Do wyboru są dwie wersje - prosta, ze wstępnie stworzonymi wzorami do własnego pomalowania oraz zaawansowana, dla osób biegłych w projektowaniu 3D.

Modyfikacja możliwa jest dla kart graficznych z serii Palit GeForce RTX 4000, a dokładniej modeli Gaming Pro. Zmiana pokrywy chłodzenia to zaledwie cztery śrubki, a użytkownik nie traci gwarancji. Trzeba przyznać, że jest to oryginalny i miły ukłon firmy w kierunku swoich konsumentów.

