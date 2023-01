be quiet! szykuje ciekły metal oraz nowe, białe wentylatory

be quiet! rozszerza swoją ofertę akcesoriów do chłodzenia zestawów komputerowych. Tym razem mowa o pastach termoprzewodzących i wentylatorach.

Dosłownie chwilę temu informowaliśmy Was o nowych, flagowych zasilaczach be quiet! Dark Pro 13 oraz Pure Power 12M ze złączami 12VHPWR, które pokazano na tragach CES 2023. To jednak nie koniec nowości od niemieckiej marki, która znana jest z cichych i wydajnych podzespołów klasy premium.

be quiet! szykuje ciekły metal o przewodności 70 W/mK

Niemcy przygotowali również dwie nowe pasty termoprzewodzące z serii DC2 oraz rozszerzyli swoją ofertę wentylatorów komputerowych o większe, białe modele Light Wings w wersji PWM i High Speed.

be quiet! DC2 PRO to ciekły metal, który ma oferować wydajność na poziomie innych podobnych rozwiązań na rynku. Mowa więc o przewodności cieplnej rzędu około 70 W/mK. Oczywiście podobnie jak u konkurencji aplikacja nie jest najłatwiejsza, a pasta przewodzi prąd i trzeba ją nakładać bardzo ostrożnie.

be quiet! DC2 to już tradycyjne, ceramiczne rozwiązanie. Tym samym całość łatwiej nakłada się na rdzeń, a pasta termoprzewodząca nie wchodzi w reakcję z miedzią i może być stosowana w układach chłodzenia, gdzie ciepłowody mają bezpośredni kontakt z IHS czy GPU. Tutaj wydajność to podobno około 10 W/mK.

Na koniec zostają nam wentylatory be quiet! Light Wings w białej wersji kolorystycznej i rozmiarze 140 milimetrów. Do wyboru będą modele PWM oraz High Speed. Ich specyfikacja wygląda następująco:

be quiet! Light Wings 140 mm PWM - do 1500 RPM przy wydajności do 95,14 m 3 /h, ciśnieniu do 1,49 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 23,3 dB(A).

- do 1500 RPM przy wydajności do 95,14 m /h, ciśnieniu do 1,49 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 23,3 dB(A). be quiet! Light Wings 140 mm High Speed - do 2200 RPM przy wydajności do 121,82 m3/h, ciśnieniu do 2,3 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 31 dB(A).

Jak w przypadku innych sprzętów pokazywanych na targach, tak i tym razem nie powiedziano nic o dacie premiery i sugerowanych cenach. Więcej informacji poznamy w najbliższych tygodniach.

