Niemcy pokazali swoje flagowe zasilacze 12VHPWR. Jest moc

Na targach CES 2023 pokazano nowe, flagowe zasilacze prosto z Niemiec. Oferują one dużą moc, wysoką sprawność i najnowsze standardy jak ATX 3.0 i PCIe 5.0.

be quiet! to znana i ceniona niemiecka marka założona w 2002 roku, która specjalizuje się w bardzo cichych podzespołach komputerowych. W ich ofercie znaleźć można głównie wydajne zasilacze, wentylatory, obudowy i układy chłodzenia procesora. Nie brakuje też innych akcesoriów jak radiatory dla SSD.

be quiet! prezentuje wreszcie zasilacze z 12VHPWR

Podczas targów CES 2023, które odbywały się w ostatnich dniach w Las Vegas, Niemcy pokazali kilka ciekawych produktów. W tym nową flagową serię zasilaczy Dark Power 13 i przystępniejsze cenowo Pure Power 12M.

be quiet! Dark Power 13 to nowe modularne zasilacze ATX, które oferują moc od 850 do 1200 W. Mamy tutaj do czynienia z w pełni autorską konstrukcją spełniającą wyśrubowane normy standardu PCIe 5.0 oraz ATX 3.0. Całość dopełnia bardzo wysoka sprawność potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Titanium.

Opisywane jednostki korzystają z czterech szyn +12 V oraz posiadają złącza nowego typu, czyli 12VHPWR. Tym samym są gotowe do obsługi kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bez używania adapterów.

Dla osób, które celują w nieco tańszy segment niemiecka marka szykuje rodzinę be quiet! Pure Power 12M. To ponownie w pełni modularne zasilacze zgodne ze standardem PCIe 5.0 oraz ATX 3.0. Mowa jednak o niższych mocach - od 750 do 1000 W oraz nieco niższej sprawności, którą potwierdza certyfikat 80 PLUS Gold.

Wnętrze to nadal autorski projekt, ale tym razem mowa o dwóch liniach +12 V. Nie zabrakło jednak przewodów z wtyczką 12VHPWR dedykowanej najwydajniejszym kartom graficznym nowej generacji od NVIDII.

be quiet! nie zdradził kiedy nowe zasilacze trafią do sklepów ani jak zostaną wycenione. Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach. Seria Dark Power 13, jak na segment premium przystało, z pewnością będzie droga.

Zobacz: Powracają stare czasy? Na płytach znowu zagoszczą duże radiatory

Zobacz: Przyszedł i pozamiatał. Solidigm P44 Pro - test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: be quiet!, TechpowerUP

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne