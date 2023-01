Nowe nośniki SSD muszą być chłodzone dodatkowym wentylatorem

Planowałeś kupić SSD z interfejsem PCI Express 5.0? Nie mamy dobrych wieści. Wybrane modele muszą korzystać z dodatkowego wentylatora.

Targi CES 2023, które odbywały się w minionych dniach w amerykańskim Las Vegas, przyciągnęły producentów i dziennikarzy z całego świata. Każda z firm prezentowała szereg nowości, a jedną z popularniejszych pozycji były nośniki półprzewodnikowe nowej generacji, czyli SSD z interfejsem PCI Express 5.0.

Nowy SSD ADATA XPG korzysta z wentylatora odśrodkowego

Mają one zaoferować niedostępną do tej pory wydajność. Niestety wiemy już, że używane kontrolery będą gorące. Producenci dwoją się i troją by je schłodzić. Część firm stawia na drogie komory parowe, inne na duże radiatory, zaś tajwańska marka XPG (ADATA) zdecydowała się na miniaturowy wentylator.

Tajwańczycy pokazali na swoim stanowisku wyjątkowe SSD w formacie M.2 2580 z interfejsem PCI Express 5.0 oraz protokołem NVMe 2.0. Użyto tutaj kontrolera Silicon Motion SM2508 oraz najnowszych kości pamięci typu 3D TLC NAND. Nie zabrakło też pamięci podręcznej DRAM.

Wszystko to przekłada się na deklarowaną wydajność do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 000 000 IOPS dla operacji losowych 4K.

To co jednak prezentuje się najciekawiej to zastosowany układ chłodzenia. Mowa o aluminiowym radiatorze z 10-milimetrowym wentylatorem odśrodkowym, całość z metalową naklejką na wierzchu. Radiator doczekał się obróbki powierzchniowo-krystalicznej, która zwiększa powierzchnię odprowadzania ciepła.

Tajwańczycy twierdzą, że prędkość obrotowa wentylatora zależy od temperatury kontrolera. Ma być podobno cicho. Trudno w to jednak uwierzyć. Pytanie też jak z jego awaryjnością? Nie zdradzono kiedy opisywany SSD ma trafić do pierwszych sklepów, ale pasywne propozycje konkurencji wydają się być lepszym wyborem.

Źródło zdjęć: TechpowerUP

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne