Dzięki NVIDII zawsze będziesz patrzeć się prosto w kamerę

NVIDIA wydała najnowszą wersję aplikacji Broadcast. W niej pojawiła się nowa opcja, która sprawi, że zawsze będziesz patrzeć prosto w kamerę.

NVIDIA Broadcast to bardzo przydatna aplikacja dla streamerów lub osób, które często prowadzą rozmowy na swoim komputerze. Pozwala ona między innymi na bardzo efektywnie usuwanie szumów oraz dźwięków otoczenia, a także nakładanie efektów na kamerę bez konieczności posiadania greenscreena. W najnowszej aktualizacji doszedł do tego nowy efekt.

NVIDIA Broadcast w wersji 1.4

NVIDIA wydawała aktualizację aplikacji Broadcast. Wersja o oznaczeniu 1.4 wprowadza nowy, ciekawy efekt, który może się przydać osobom prowadzącym lekcje oraz szkolenia przez Internet. Otrzymał on nazwę Eye Contact, co już wiele mówi na jego temat. Włączenie go sprawia, że osoby oglądające naszą transmisję przez cały czas będą widzieć, że patrzymy się prosto w kamerę. Doskonale widać to na opublikowanym przez NVIDIĘ wideo:

Jak można to wykorzystać? Na przykład do czytania z promptera czy po prostu notatek umieszczonych z boku kamery. Chociaż nasz wzrok będzie kierował się w bok, to dzięki NVIDIA Broadcast i Eye Contact inni tego nie zauważą. Co prawda funkcja jest jeszcze w fazie beta, ale Zieloni twierdzą, że przetestowali ją w różnych warunkach. Jednocześnie firma zachęca do przesyłania do niej klipów, dzięki którym algorytm ma poprawiać swoją skuteczność.

Aplikację NVIDIA Broadcast możecie pobrać bezpośrednio ze strony NVIDII.

Zobacz: GeForce NOW bogatszy o 7 nowych gier. W tym hit Ubisoftu

Zobacz: Karta NVIDIA GeForce RTX 4070 otrzyma wersję Founders Edition

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: TechSpot